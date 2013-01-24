Seyahatler için kullanışlıdır. Mikrodalgaların çoğuna sığar.

Philips Avent Mikrodalga Sterilizatörü piyasada bulunan birçok mikrodalga fırına sığacak şekilde tasarlanmıştır. Küçük boyutlu olması sayesinde seyahatler için son derece uygun olduğundan, ister tek gecelik isterse daha uzun seyahatlerinizde her zaman yanınızda bir steril biberon olmasını sağlar. Ayrıca, misafirlikte fazladan sterilizör görevi de görür. Boyutlar: 166 (Y), 280 (A), 280 (U) mm.