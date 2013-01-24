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Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Mikrodalga Buharlı Sterilizatör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Avent Mikrodalga Sterilizatörü piyasada bulunan birçok mikrodalga fırına sığacak şekilde tasarlanmıştır. Küçük boyutlu olması sayesinde seyahatler için son derece uygun olduğundan, ister tek gecelik isterse daha uzun seyahatlerinizde her zaman yanınızda bir steril biberon olmasını sağlar. Ayrıca, misafirlikte fazladan sterilizör görevi de görür. Boyutlar: 166 (Y), 280 (A), 280 (U) mm.
Mikrodalga sterilizatörde ekstra güvenlik için yan tarafta klipsler bulunmaktadır. Bu klipsler kapağı sıkıca kapatarak, sterilizatörü mikrodalgadan çıkardığınızda sıcak suyun kolayca akmasını önler. Yan klipsler ayrıca sterilizatörü güvenle tutabilmeniz için ısınmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Açılmadığı sürece içindekiler, 24 saate kadar steril kalır
Küçük boyutlu olmasına rağmen 6 Philips Avent biberon taşıyabilen tek mikrodalga sterilizatör budur. Birçok mikrodalga sterilizatör sadece 4 biberon taşıyabilirken, Philips Avent Mikrodalga Sterilizatör tek seferde tüm gün için yetecek sayıda biberonu sterilize etmenizi sağlar. Ayrıca, göğüs pompalarını sterilize etmek için de uygundur.
Sadece su ekleyin ve mikrodalgada 2 dakika bekletin. Tam döngü uzunluğu, mikrodalganızın watt gücüne bağlıdır: 1100-1850 Watt'ta 2 dk, 850-1000 Watt'ta 4 dk, 500-850 Watt'ta 6 dk.
Sterilizasyon, bebeğinizi bağışıklık sistemi yeterince güçlenene kadar sütte bulunan zararlı bakterilere karşı korumak amacıyla yapılır. Philips Avent Sterilizatörde hiçbir kimyasal madde kullanmadan hızlı, kolay ve etkili şekilde sterilizasyon olanağı sağlayan hastanelerde kullanılan buharlı sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır.
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
SCF145/06