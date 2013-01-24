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    Philips Avent

    Mikrodalga Buharlı Sterilizatör

    SCF271/20
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Son derece hızlı ve kullanışlı Son derece hızlı ve kullanışlı Son derece hızlı ve kullanışlı
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      Philips Avent Mikrodalga Buharlı Sterilizatör

      SCF271/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Mikrodalga Buharlı Sterilizatör

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips Avent Mikrodalga Buharlı Sterilizatör

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips Avent SCF271/20 Buharlı Mikrodalga Sterilizatörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

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        Mikrodalga Buharlı Sterilizatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Son derece hızlı ve kullanışlı

        6 biberonu 2 dakikada sterilize eder*

        Seyahatler için kullanışlıdır. Mikrodalgaların çoğuna sığar.

        Seyahatler için kullanışlıdır. Mikrodalgaların çoğuna sığar.

        Philips Avent Mikrodalga Sterilizatörü piyasada bulunan birçok mikrodalga fırına sığacak şekilde tasarlanmıştır. Küçük boyutlu olması sayesinde seyahatler için son derece uygun olduğundan, ister tek gecelik isterse daha uzun seyahatlerinizde her zaman yanınızda bir steril biberon olmasını sağlar. Ayrıca, misafirlikte fazladan sterilizör görevi de görür. Boyutlar: 166 (Y), 280 (A), 280 (U) mm.

        Yan klipsler kapağı güvenli şekilde kapatır

        Yan klipsler kapağı güvenli şekilde kapatır

        Mikrodalga sterilizatörde ekstra güvenlik için yan tarafta klipsler bulunmaktadır. Bu klipsler kapağı sıkıca kapatarak, sterilizatörü mikrodalgadan çıkardığınızda sıcak suyun kolayca akmasını önler. Yan klipsler ayrıca sterilizatörü güvenle tutabilmeniz için ısınmayacak şekilde tasarlanmıştır.

        Açılmadığı sürece içindekiler, 24 saate kadar steril kalır

        Açılmadığı sürece içindekiler, 24 saate kadar steril kalır

        Açılmadığı sürece içindekiler, 24 saate kadar steril kalır

        Altı Philips Avent biberon taşır

        Altı Philips Avent biberon taşır

        Küçük boyutlu olmasına rağmen 6 Philips Avent biberon taşıyabilen tek mikrodalga sterilizatör budur. Birçok mikrodalga sterilizatör sadece 4 biberon taşıyabilirken, Philips Avent Mikrodalga Sterilizatör tek seferde tüm gün için yetecek sayıda biberonu sterilize etmenizi sağlar. Ayrıca, göğüs pompalarını sterilize etmek için de uygundur.

        Sadece su ekleyin ve mikrodalgada bekletin

        Sadece su ekleyin ve mikrodalgada 2 dakika bekletin. Tam döngü uzunluğu, mikrodalganızın watt gücüne bağlıdır: 1100-1850 Watt'ta 2 dk, 850-1000 Watt'ta 4 dk, 500-850 Watt'ta 6 dk.

        Doğal buharlı sterilizasyon sayesinde ekstra koruma

        Sterilizasyon, bebeğinizi bağışıklık sistemi yeterince güçlenene kadar sütte bulunan zararlı bakterilere karşı korumak amacıyla yapılır. Philips Avent Sterilizatörde hiçbir kimyasal madde kullanmadan hızlı, kolay ve etkili şekilde sterilizasyon olanağı sağlayan hastanelerde kullanılan buharlı sterilizasyon yöntemi kullanılmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Sterilizasyon Süresi
          1100-1850W'ta 2 dk., 850-1000W'ta 4 dk. ve 500-800W'ta 6 dk.
          Su kapasitesi
          200 ml

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          740  g
          Boyutlar
          166 (Y), 280 (G), 280 (U)  mm

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Mikrodalga buharlı sterilizatör
          1  adet
          Maşa
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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