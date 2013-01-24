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    Philips AVENT

    Mikrodalga Buharlı Sterilizasyon Cihazı

    SCF271/07
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Son derece hızlı ve kullanışlı Son derece hızlı ve kullanışlı Son derece hızlı ve kullanışlı
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      Philips AVENT Mikrodalga Buharlı Sterilizasyon Cihazı

      SCF271/07
      Genel Derecelendirme / 5

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Mikrodalga Buharlı Sterilizasyon Cihazı

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Mikrodalga Buharlı Sterilizasyon Cihazı

      Son derece hızlı ve kullanışlı

      Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.

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        Mikrodalga Buharlı Sterilizasyon Cihazı

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        Son derece hızlı ve kullanışlı

        6 biberonu 2 dakikada sterilize eder

        Ultra hızlı, kullanımı kolay

        Ultra hızlı, kullanımı kolay

        Sadece su ekleyin, yerleştirin ve 2 dakika süreyle mikrodalgada tutun. 1100-1850 Watt'ta 2 dk., 850-1000 Wattt'ta 4 dk., 500-850 Watt'ta 6 dk.

        Küçük ve hafif

        Küçük ve hafif

        Çoğu mikrodalgaya uyar. Seyahat için uygundur.

        Büyük kapasiteli

        Büyük kapasiteli

        En fazla altı 260ml / 9oz AVENT Biberon veya iki Philips AVENT Göğüs Pompası ve iki Philips AVENT Biberon alır.

        Güvenli, kolay taşıma

        Güvenli, kolay taşıma

        Klipsler kapağı güvenli şekilde kapatır ve yan kulplar güvenli taşıma için soğuk kalır.

        Etkili sterilizasyon

        Etkili sterilizasyon

        Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.

        Ev ve seyahat için ideal

        Ev ve seyahat için ideal

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          740  gr
          Boyutlar
          166 (Y), 280 (G), 280 (U)  mm

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Mikrodalga buhar sterilizatörü
          1  adet
          Maşa
          1  adet

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