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Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece hızlı ve kullanışlı
Hafif, kompakt tasarımı sayesinde Philips AVENT Mikrodalga Buhar Sterilizörünü evde ve dışarıda kolayca kullanabilirsiniz. Kapak açılmadığı sürece içindekiler 24 saat steril kalacaktır.
Mikrodalga Buharlı Sterilizasyon Cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Sadece su ekleyin, yerleştirin ve 2 dakika süreyle mikrodalgada tutun. 1100-1850 Watt'ta 2 dk., 850-1000 Wattt'ta 4 dk., 500-850 Watt'ta 6 dk.
Çoğu mikrodalgaya uyar. Seyahat için uygundur.
En fazla altı 260ml / 9oz AVENT Biberon veya iki Philips AVENT Göğüs Pompası ve iki Philips AVENT Biberon alır.
Klipsler kapağı güvenli şekilde kapatır ve yan kulplar güvenli taşıma için soğuk kalır.
Hastane ilkesine dayanan yoğun buhar ısısı, zararlı bakterileri yok eder.
Ağırlık ve boyutlar
Menşei
Paket içeriği
SCF145/06