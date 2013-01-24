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    Philips Avent iQ

    Biberon ve mama ısıtıcı

    SCF260/32
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Hızlı ve akıllı ısıtma Hızlı ve akıllı ısıtma Hızlı ve akıllı ısıtma
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      Philips Avent iQ Biberon ve mama ısıtıcı

      SCF260/32
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Yeni Dijital Biberon ve Mama Isıtıcısı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcısı yapacaktır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent iQ Biberon ve mama ısıtıcı

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Yeni Dijital Biberon ve Mama Isıtıcısı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcısı yapacaktır. Tüm faydaları görün

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Yeni Dijital Biberon ve Mama Isıtıcısı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcısı yapacaktır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent iQ Biberon ve mama ısıtıcı

      Hızlı ve akıllı ısıtma

      Yeni Dijital Biberon ve Mama Isıtıcısı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcısı yapacaktır. Tüm faydaları görün

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        iQ

        iQ

        Biberon ve mama ısıtıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı ve akıllı ısıtma

        Ultra hızlı, çoklu ısıtma ayarı

        • 220-240V

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Paket içeriği

          Beslenme kaşığı
          1  adet

        • Paket içeriği

          Biberon ve mama ısıtıcı
          1  adet

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