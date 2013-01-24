Hızlı ve akıllı ısıtma

Yeni Dijital Biberon ve Mama Isıtıcısı bebeğinizin mamasını hızla ve güvenle ısıtmanıza olanak sağlar. Gelişmiş teknoloji ısınma süresini otomatik olarak hesaplar. Siz sadece başlangıç seçeneklerini seçin, gerisini Dijital Biberon Isıtıcısı yapacaktır. Tüm faydaları görün