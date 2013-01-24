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    Philips AVENT

    Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

    SCF255/32
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Çabucak ve eşit derecede ısıtır Çabucak ve eşit derecede ısıtır Çabucak ve eşit derecede ısıtır
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      Philips AVENT Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

      SCF255/32
      Genel Derecelendirme / 5

      Çabucak ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

      Çabucak ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

      Çabucak ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Philips AVENT Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

      Çabucak ve eşit derecede ısıtır

      Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün

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        Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı

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        Çabucak ve eşit derecede ısıtır

        Yaklaşık 4 dakikada ısınır

        • 220-240V
        AVENT Biberon ve VIA kaplara uygundur.

        AVENT Biberon ve VIA kaplara uygundur.

        Hızlı ve kullanımı kolay

        Sadece su ekleyin ve ayarı seçin. Oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır.

        Eşit şekilde ısıtır

        Sıcaklık eşit olduğundan bebeğiniz için güvenlidir.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          220 - 240  V

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ağırlık
          570  gr
          Boyutlar
          138 (Y), 132 (G), 144 (U)  mm

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Biberon ve mama ısıtıcı
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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