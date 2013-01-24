Çabucak ve eşit derecede ısıtır

Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün