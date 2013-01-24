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Çabucak ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çabucak ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Çabucak ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çabucak ve eşit derecede ısıtır
Sağılan sütü ve bebek mamasını sıcak tutmanın hızlı ve güvenli yolu olan Biberon ve Mama Isıtıcısı oda sıcaklığındaki 125 ml sütü yaklaşık 4 dakikada ısıtır. Tüm faydaları görün
Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı
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SCF145/06