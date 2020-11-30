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    Philips Avent

    ultra air emzik

    SCF245/20
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Hafif, nefes alabilen emzik Hafif, nefes alabilen emzik Hafif, nefes alabilen emzik
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      Philips Avent ultra air emzik

      SCF245/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent ultra air emzik

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent ultra air emzik

      Hafif, nefes alabilen emzik

      Bebeğinizi, cildinin nefes almasını sağlayan bir emzikle rahatlatın. Philips Avent ultra air, cildin ıslanmaması için ekstra büyük deliklere sahiptir. Hafif emzik kalkanı, hava akışını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Farklı renkler ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        ultra air emzik

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hafif, nefes alabilen emzik

        Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

        • Bebeğinizin cildi nefes alsın
        • 0-6 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        4 ekstra geniş hava deliği

        4 ekstra geniş hava deliği

        ultra air, bebeğinizin hassas cildinin nefes alması için maksimum hava akışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

        Emziği kullanırken bebeğinizin cildi kuru kalır

        Emziği kullanırken bebeğinizin cildi kuru kalır

        Bu emziğin nefes alabilen ve maksimum hava akışı sağlayan tasarımı sayesinde bebeğinizin cildi daha kuru kalır.

        Bebeğinizin rahat etmesi için yuvarlak köşeler

        Bebeğinizin rahat etmesi için yuvarlak köşeler

        ultra air emziğin hafif kalkanı, bebeğinizin rahat etmesi için yuvarlak köşelere sahiptir.

        Bebeklerin %98'i ultra air emziklerimizi kabul ediyor*

        Bebeklerin %98'i ultra air emziklerimizi kabul ediyor*

        Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emzikleri kabul ettiğini öğrendik.

        Rahatlatıcı konfor için dokulu, ipeksi emzik

        Rahatlatıcı konfor için dokulu, ipeksi emzik

        Emziğin ipeksi ve dokulu silikon malzemesi bebeğinizi sakinleştirir ve rahatlatır.

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

        ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra air emzik
          2  adet

        • Dahili aksesuarlar

          Sterilizatör/taşıma kabı
          Evet

        • Güvenlik

          Güvenlik halkası
          Evet
          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, 0-6 ay ve 6-18 ay ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının bebekler tarafından ortalama %98 oranında kabul edildiğini göstermektedir.
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
            • Yılın Üreticisi Ödülü, 2014
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