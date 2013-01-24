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Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
ultra air, bebeğinizin hassas cildinin nefes alması için maksimum hava akışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu emziğin nefes alabilen ve maksimum hava akışı sağlayan tasarımı sayesinde bebeğinizin cildi daha kuru kalır.
ultra air emziğin hafif kalkanı, bebeğinizin rahat etmesi için yuvarlak köşelere sahiptir.
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emzikleri kabul ettiğini öğrendik.
Emziğin ipeksi ve dokulu silikon malzemesi bebeğinizi sakinleştirir ve rahatlatır.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
ultra air seyahat kabı sterilizatör olarak kullanılmak üzere iki katına çıkar; kaba bir miktar su ekleyerek mikrodalga fırına yerleştirmeniz yeterlidir. Sonraki kullanım için temiz olacağı konusunda içiniz rahat olsun.