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Kendi başına içmesi için
Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendi başına içmesi için
Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.
Kendi başına içmesi için
Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kendi başına içmesi için
Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.
Bardak için eğitici kulplar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir
Bardaklar kulplu veya kulpsuz kullanılabilir
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