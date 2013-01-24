Kendi başına içmesi için

Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.