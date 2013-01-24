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    Philips Avent

    Bardak için eğitici kulplar

    SCF242
    Avent
    Avent
    • Kendi başına içmesi için Kendi başına içmesi için Kendi başına içmesi için
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      Philips Avent Bardak için eğitici kulplar

      SCF242

      Kendi başına içmesi için

      Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 23,90 TL
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      Philips Avent Bardak için eğitici kulplar

      Kendi başına içmesi için

      Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.

      Kendi başına içmesi için

      Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 23,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Bardak için eğitici kulplar

      Kendi başına içmesi için

      Philips Avent SCF242/00 bardaklarla uyumlu eğitici kulplar, bağımsız içme sürecinin her aşamasında yardımcıdır. Kulplar, otomatik konumlandırma sayesinde her zaman musluğun altında kalır. Kolay sabitlenme ve çıkarılabilme özelliği sayesinde bardaklar kulplarla veya kulplar olmadan kullanılabilir.

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      Bardak için eğitici kulplar

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      Kendi başına içmesi için

      Kolayca çıkarılabilen bardak kulpları

      Değiştirilebilir

      Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir

      Takması ve çıkarması kolay

      Bardaklar kulplu veya kulpsuz kullanılabilir

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        Çin
        Evet

      • Paket içeriği

        Kullanım
        2  adet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        4 ay+

      • Ağırlık ve boyutlar

        F-box boyutları
        70 (D) X 126 (G) X 167 (Y)  mm
        Ek parçalar hariç net ürün boyutları
        70 (D) X 126 (G) X 70 (Y)  mm
        A-box içinde F-box sayısı
        6  adet
        Ürün ağırlığı
        0,011  kg

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