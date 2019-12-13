Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün
emzik
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Bebek cildi ekstra özen gerektirir. Bu emzik, koruma teknolojimiz sayesinde bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip ederek bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.
Yuvarlak koruma kalkanı, bebeğin yanaklarındaki baskıyı en aza indirerek cilt üzerinde ekstra yumuşaklık sağlar.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.
Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.
Dokulu silikon emziğimiz, annenin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.
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