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    Philips Avent ultra soft

    emzik

    SCF223/02
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz
      -{discount-value}

      Philips Avent ultra soft emzik

      SCF223/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

      Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün

      Philips Avent ultra soft emzik

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

      Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

      Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün

      Philips Avent ultra soft emzik

      Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

      Philips Avent ultra soft emziğimizle bebeğinizin hassas cildini koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanak kıvrımlarını takip ederek cildinde daha az iz bırakır ve daha az cilt tahrişine neden olur. Tüm faydaları görün

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        Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emziğimiz

        Bebeğinizin cildinde daha az iz ve daha az cilt tahrişi için

        • ultra yumuşak ve esnek
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        • 6-18 ay
        Yumuşak ve esnek kaplama

        Yumuşak ve esnek kaplama

        Bebek cildi ekstra özen gerektirir. Bu emzik, koruma teknolojimiz sayesinde bebeğinizin yüzündeki doğal kıvrımları takip ederek bebeğinizin yanaklarında oluşabilecek izleri ve cilt tahrişini azaltır.

        Yuvarlak koruma kalkanı

        Yuvarlak koruma kalkanı

        Yuvarlak koruma kalkanı, bebeğin yanaklarındaki baskıyı en aza indirerek cilt üzerinde ekstra yumuşaklık sağlar.

        %100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

        %100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

        Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.

        Doğal ağız gelişimi

        Doğal ağız gelişimi

        Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.

        Bebeğiniz için doğal bir his

        Bebeğiniz için doğal bir his

        Dokulu silikon emziğimiz, annenin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

        Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin

        Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin

        Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.

        Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir

        Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir

        Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra soft emzik
          2  adet

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            Yorumlar

            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.
            • *Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.
            • Ankete katılan annelerin %85'i bu emziğin diğer lider markaların benzer modellerine göre sekiz kat daha yumuşak olduğunu belirtti. Bağımsız araştırma, ABD, Şubat 2017
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