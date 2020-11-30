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Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik
Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün