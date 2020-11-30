Bebeğinizin hassas cildi için en yumuşak emzik

Philips Avent ultra soft emziğimizle hassas ciltleri koruyun. Ultra yumuşak* ve esnek emzik kalkanı, bebeğinizin yanaklarının kıvrımlarını takip ederek daha az iz bırakır ve cildinde daha az tahrişe neden olarak bebeğinizin rahat etmesini sağlar. Tüm faydaları görün