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Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı
Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı
Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı
Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı
Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Gelişmiş ortodontik emzikler
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Emziğin şekli, bebeğin dilinin doğal pozisyonda kalmasını sağlar.
Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için.
Diş etleri ve gelişen dişler üzerindeki baskıyı azaltan kanatlara sahip gelişmiş ortodontik emzik. Kanatlar emzik yüzeyini genişletir, böylece bebeğin emme hareketinin sonucunda oluşan basıncı eşit şekilde dağıtarak diş başına düşen basıncı azaltır.
Philips Avent silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.
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