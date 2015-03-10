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Üretimden kaldırıldı

Philips AventGelişmiş ortodontik emzikler

SCF184/63

3.8

| (5) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir.

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Saygın ortodonti uzmanı Dr. Hagemann ile birlikte geliştirildi

Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

  • 0-6 ay

Şekilli emzik

Şekilli emzik

Emziğin şekli, bebeğin dilinin doğal pozisyonda kalmasını sağlar.

Kolay kapanır hijyenik kapak

Kolay kapanır hijyenik kapak

Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için.

Benzersiz "kanatlar"

Benzersiz "kanatlar"

Diş etleri ve gelişen dişler üzerindeki baskıyı azaltan kanatlara sahip gelişmiş ortodontik emzik. Kanatlar emzik yüzeyini genişletir, böylece bebeğin emme hareketinin sonucunda oluşan basıncı eşit şekilde dağıtarak diş başına düşen basıncı azaltır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.8

5 üzerinden

5

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2

10/03/2015

Türkiye

Türkiye

Emzik begenmeyen ,kizimiz bu emzige karsi koymadi :)

Renkleri ile sorun yasamadik. Sonucta bebekler renkleri. Farkinda degiller. Renginden ziyade islevi onemli. Emzik tutucu bulamam diye sorun edecek gibiydim ama baska bir markanin halka tutucu ile de care buldum☺️ Her yerde bulunAmiyor olmasina bende katiliyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır

03/02/2014

Türkiye

Türkiye

Renk

Katılıyorum emzik süper 6-18 ay renklerı hayal kırıklığım pembesini bulamıyorum diye girdim siteye merer yokmuş çok üzüldüm

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır

05/11/2013

Türkiye

Türkiye

tasarım rengi

bu ürün gerçekten harika bir emzik tek eksi yönü ise renkleri... kızım doğduğundan 6. ayına kadar pembe rengini kullandım 6 aydan sonra ki emziğin renkleri gerçekten çok kötü sarı ve lilasını aldım ama hayal kırıklığı yarattı bende emzik lila değil mavi resmen bir kız bebek için de hiç hoş bir görüntü oluşturmadı keşke 0-6 aylık renk serisinin aynısı 6-18 ayda da olsaydı. Bilgilerinize...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır

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  1. Boğulma Tehlikesi Bulunduğundan Emziği Çocuğunuzun Boynuna Bağlamayın.