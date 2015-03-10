bu ürün gerçekten harika bir emzik tek eksi yönü ise renkleri... kızım doğduğundan 6. ayına kadar pembe rengini kullandım 6 aydan sonra ki emziğin renkleri gerçekten çok kötü sarı ve lilasını aldım ama hayal kırıklığı yarattı bende emzik lila değil mavi resmen bir kız bebek için de hiç hoş bir görüntü oluşturmadı keşke 0-6 aylık renk serisinin aynısı 6-18 ayda da olsaydı. Bilgilerinize...