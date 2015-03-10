2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı
Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir.
0-6 ay
Emziğin şekli, bebeğin dilinin doğal pozisyonda kalmasını sağlar.
Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için.
Diş etleri ve gelişen dişler üzerindeki baskıyı azaltan kanatlara sahip gelişmiş ortodontik emzik. Kanatlar emzik yüzeyini genişletir, böylece bebeğin emme hareketinin sonucunda oluşan basıncı eşit şekilde dağıtarak diş başına düşen basıncı azaltır.
3.8
5 üzerinden
5
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ruya
10/03/2015
Türkiye
Emzik begenmeyen ,kizimiz bu emzige karsi koymadi :)
Renkleri ile sorun yasamadik. Sonucta bebekler renkleri. Farkinda degiller. Renginden ziyade islevi onemli. Emzik tutucu bulamam diye sorun edecek gibiydim ama baska bir markanin halka tutucu ile de care buldum☺️ Her yerde bulunAmiyor olmasina bende katiliyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır
Anur
03/02/2014
Türkiye
Renk
Katılıyorum emzik süper 6-18 ay renklerı hayal kırıklığım pembesini bulamıyorum diye girdim siteye merer yokmuş çok üzüldüm
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır
ARİFE6907
05/11/2013
Türkiye
tasarım rengi
bu ürün gerçekten harika bir emzik tek eksi yönü ise renkleri... kızım doğduğundan 6. ayına kadar pembe rengini kullandım 6 aydan sonra ki emziğin renkleri gerçekten çok kötü sarı ve lilasını aldım ama hayal kırıklığı yarattı bende emzik lila değil mavi resmen bir kız bebek için de hiç hoş bir görüntü oluşturmadı keşke 0-6 aylık renk serisinin aynısı 6-18 ayda da olsaydı. Bilgilerinize...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF184/64 Advanced orthodontic pacifiers için yapılmıştır
Boğulma Tehlikesi Bulunduğundan Emziği Çocuğunuzun Boynuna Bağlamayın.