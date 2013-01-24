Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Gelişmiş ortodontik emzikler

    SCF184/63
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı
      -{discount-value}

      Philips Avent Gelişmiş ortodontik emzikler

      SCF184/63
      Genel Derecelendirme / 5

      Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

      Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Gelişmiş ortodontik emzikler

      Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

      Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

      Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Gelişmiş ortodontik emzikler

      Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

      Philips Avent gelişmiş ortodontik emzik, sağlıklı diş ve diş eti gelişimine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör emzikler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Gelişmiş ortodontik emzikler

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sağlıklı ağız gelişimine yardımcı olmak için tasarlandı

        Saygın ortodonti uzmanı Dr. Hagemann ile birlikte geliştirildi

        • 0-6 ay
        Şekilli emzik

        Şekilli emzik

        Emziğin şekli, bebeğin dilinin doğal pozisyonda kalmasını sağlar.

        Kolay kapanır hijyenik kapak

        Kolay kapanır hijyenik kapak

        Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için.

        Benzersiz "kanatlar"

        Benzersiz "kanatlar"

        Diş etleri ve gelişen dişler üzerindeki baskıyı azaltan kanatlara sahip gelişmiş ortodontik emzik. Kanatlar emzik yüzeyini genişletir, böylece bebeğin emme hareketinin sonucunda oluşan basıncı eşit şekilde dağıtarak diş başına düşen basıncı azaltır.

        Kullanıcı dostu silikon emzikler

        Kullanıcı dostu silikon emzikler

        Philips Avent silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.

        Sterilize edilebilir

        Sterilize edilebilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Almanya
          Evet

        • Paket içeriği

          Silikon emzik
          1  adet
          Kolay kapanır hijyenik kapak
          1  adet

        • Özellikler

          Sterilize edilebilir
          Evet
          BPA içermez
          Evet
          Bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olur
          Evet
          Hijyenik kapak
          Evet
          Diş etlerindeki baskıyı azaltır
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Boğulma Tehlikesi Bulunduğundan Emziği Çocuğunuzun Boynuna Bağlamayın.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi