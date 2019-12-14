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  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

Üretimden kaldırıldı

Philips AventKlasik emzik

SCF182/64

4.3

| (6) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

Philips Avent Classic emzik ile gün boyunca bebeğinizin temel yatışma ihtiyaçlarını karşılayın. Çok sayıda rengi bulunan ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.

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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Eğlenceli ve renkli ürün serisi. Maksimum konfor için tasarlandı

Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

  • Konforlu kullanım için

  • 6-18 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

6

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

14/12/2019

Türkiye

Türkiye

Memnuniyet ust düzeyde

Dokusu mukemmelliyeti ağızda durusu herseyiyle cok memnunum.5 yasında ve 8 aylık kızım var avent ile buyuyor ve cevremdekilere tek tavsiye ettiğim üründür.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-06-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-06-14

08/11/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel kalite

Herkese öneri yorum çünkü ilk bebeğime doğumdan itibaren kullandım 2 yaşına kadar kullandık ve bebeğimin damak yapısını bozmadı kalitesi açısından herhangi koku olmadı emzik te bozulma deforma olmadı ve şuan 2. Bebeğime kullanıyorum herkese bebeklerinin sağlığı için öneri yorum ayrıca biberonda aynı marka kullanıyorum iyiki varsınız teşekkürler

Avantajlar

Kalite kullanımı bebeklerin damaklarını ağızı nı yormayacak şekilde olması

Dezavantajlar

Bulunduğum şehirde pek fazla bulunamaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2017-11-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2017-11-08

08/11/2019

Türkiye

Türkiye

Her bebeğin ilk tercihi

Benim de hem oğlum hem de kızım severek kullandılar. Ürünün hiçbir sıkıntısı görmedik.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-07-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-07-08

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Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  3. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  4. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014