Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

Philips Avent Classic emzik ile gün boyunca bebeğinizin temel yatışma ihtiyaçlarını karşılayın. Çok sayıda rengi bulunan ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün