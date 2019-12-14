2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
Philips Avent Classic emzik ile gün boyunca bebeğinizin temel yatışma ihtiyaçlarını karşılayın. Çok sayıda rengi bulunan ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.
Konforlu kullanım için
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!
4.3
5 üzerinden
6
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sevil20152019
14/12/2019
Türkiye
Memnuniyet ust düzeyde
Dokusu mukemmelliyeti ağızda durusu herseyiyle cok memnunum.5 yasında ve 8 aylık kızım var avent ile buyuyor ve cevremdekilere tek tavsiye ettiğim üründür.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-06-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-06-14
Pompiş2017
08/11/2019
Türkiye
Mükemmel kalite
Herkese öneri yorum çünkü ilk bebeğime doğumdan itibaren kullandım 2 yaşına kadar kullandık ve bebeğimin damak yapısını bozmadı kalitesi açısından herhangi koku olmadı emzik te bozulma deforma olmadı ve şuan 2. Bebeğime kullanıyorum herkese bebeklerinin sağlığı için öneri yorum ayrıca biberonda aynı marka kullanıyorum iyiki varsınız teşekkürler
Avantajlar
Kalite kullanımı bebeklerin damaklarını ağızı nı yormayacak şekilde olması
Dezavantajlar
Bulunduğum şehirde pek fazla bulunamaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2017-11-08
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2017-11-08
Beter26
08/11/2019
Türkiye
Her bebeğin ilk tercihi
Benim de hem oğlum hem de kızım severek kullandılar. Ürünün hiçbir sıkıntısı görmedik.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-07-08
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/64 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-07-08
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014