2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
Philips Avent Classic emzik ile gün boyunca bebeğinizin temel yatışma ihtiyaçlarını karşılayın. Çok sayıda rengi bulunan ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.
Konforlu kullanım için
0-6 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Selomelo
20/12/2019
Türkiye
Avent Emzik
Oğlumun ilk kullandığı emzik hemen kabul ettiği emzik. Çok memnun kaldık teşekkürler Avent
Avantajlar
Bebekler çok kolaylıkla uyum sağlıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-08-20
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-08-20
İpek böceği
06/12/2019
Türkiye
Bebeğim çok memnun
Emzikler kaliteli , sağlıklı , markayada güvendigim için bu puanı verdim desenleride çok sevimli
Avantajlar
Bebeğim kolay kavradı emzikleri
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-06-06
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-06-06
Sultan1507
08/11/2019
Türkiye
Bebeklere uygun
O kadar çok emzik denedim ki bebeğime ama hiç birini emmek istemedi. Ama en sonunda philips avent scf 182/63 emziği denedim ve bebeğim emmeye başladı iyi kide almışım hem ben rahat ettim hemde bebeğim özellikle uykuya geçerken rahat oluyor
Avantajlar
Rahat kullanışlı
Dezavantajlar
Bebekler için uygun olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2018-10-08
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır
Date of Use 2018-10-08
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014
100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler