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  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır
  • Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

Üretimden kaldırıldı

Philips AventKlasik emzik

SCF182/63

5

| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

Philips Avent Classic emzik ile gün boyunca bebeğinizin temel yatışma ihtiyaçlarını karşılayın. Çok sayıda rengi bulunan ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Renkli hayvan tasarımlı emzik

Bebeğinizin gündelik rahatlık ihtiyaçları için tasarlanmıştır

  • Konforlu kullanım için

  • 0-6 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

20/12/2019

Türkiye

Türkiye

Avent Emzik

Oğlumun ilk kullandığı emzik hemen kabul ettiği emzik. Çok memnun kaldık teşekkürler Avent

Avantajlar

Bebekler çok kolaylıkla uyum sağlıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-08-20

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-08-20

06/12/2019

Türkiye

Türkiye

Bebeğim çok memnun

Emzikler kaliteli , sağlıklı , markayada güvendigim için bu puanı verdim desenleride çok sevimli

Avantajlar

Bebeğim kolay kavradı emzikleri

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-06-06

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-06-06

08/11/2019

Türkiye

Türkiye

Bebeklere uygun

O kadar çok emzik denedim ki bebeğime ama hiç birini emmek istemedi. Ama en sonunda philips avent scf 182/63 emziği denedim ve bebeğim emmeye başladı iyi kide almışım hem ben rahat ettim hemde bebeğim özellikle uykuya geçerken rahat oluyor

Avantajlar

Rahat kullanışlı

Dezavantajlar

Bebekler için uygun olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2018-10-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF182/63 Klasik emzik için yapılmıştır

Date of Use 2018-10-08

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Yasal Uyarılar

  1. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  3. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014

  4. 100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012

  5. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler