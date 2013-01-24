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    Philips Avent

    Freeflow emzik

    SCF178/63
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım Hassas ciltler için hava kadar narin bakım Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
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      Philips Avent Freeflow emzik

      SCF178/63
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

      Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Philips Avent Freeflow emzik

      Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

      Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün

      Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

      Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 49,90 TL

      Philips Avent Freeflow emzik

      Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

      Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün

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        Freeflow emzik

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        Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

        Ekstra hava delikleri cildin nefes almasını sağlar

        • Hava akışı rahatlığı
        • 0-6 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

        Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

        Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.

        10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

        10 bebekten 9'u emziklerimizi tercih ediyor*

        Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

        Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

        İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

        İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

        Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

        Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

        Kolay çıkarma için güvenli tutma yeri

        Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!

        Kolay takılan kapak ile bebeğinizin emziği daima temiz kalır

        Kolay takılan kapak ile bebeğinizin emziği daima temiz kalır

        Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.

        Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay

        Ekstra hijyen için sterilize edilmesi kolay

        Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Freeflow emzik
          2  adet

        • Güvenlik

          Güvenlik halkası
          Evet
          BPA içermez
          Evet

        • Hijyen

          Temizlemesi kolaydır
          Evet
          Sterilize edilebilir
          Evet
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet

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            • Dünyanın 1 numaralı emzik markası
            • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            • Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
            • 100 anne ile çevrimiçi ortamda test edilmiştir, İngiltere 2012
            • Yılın Üreticisi Ödülü, 2014
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