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    Philips Avent

    Gece Emzikleri

    SCF176/61
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Karanlıkta parlar BPA içermez Karanlıkta parlar BPA içermez Karanlıkta parlar BPA içermez
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      Philips Avent Gece Emzikleri

      SCF176/61
      Genel Derecelendirme / 5

      Karanlıkta parlar BPA içermez

      Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent Gece Emzikleri

      Karanlıkta parlar BPA içermez

      Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Karanlıkta parlar BPA içermez

      Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Gece Emzikleri

      Karanlıkta parlar BPA içermez

      Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

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        Gece Emzikleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Karanlıkta parlar BPA içermez

        Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri ile.

        • 3-6 ay
        • BPA içermez
        Ortodontik, simetrik ve yumuşak emzikler

        Ortodontik, simetrik ve yumuşak emzikler

        Philips Avent düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine zarar vermez.

        Kullanıcı dostu silikon emzikler

        Kullanıcı dostu silikon emzikler

        Philips Avent silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.

        Kolay kapanır koruyucu kapak

        Kolay kapanır koruyucu kapak

        Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için

        Güvenlik Halkası

        Güvenlik Halkası

        Philips Avent emziği, istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Silikon Emzik
          2  adet
          Kolay kapanır koruyucu kapak
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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            • Boğulma Tehlikesi Bulunduğundan Emziği Çocuğunuzun Boynuna Bağlamayın.
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