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Karanlıkta parlar BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karanlıkta parlar BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Karanlıkta parlar BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karanlıkta parlar BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Gece Emzikleri
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Philips AVENT düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine zarar vermez.
Philips AVENT silikon emzik tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir. Silikon pürüzsüz ve şeffaftır; kolay temizlenir ve yapış yapış olmaz. Emzik kısmı sağlam ve uzun ömürlüdür, zamanla şekli ve rengi değişmez.
Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için
Philips AVENT emziği, istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için
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