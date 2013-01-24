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Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil
Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil
Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil
Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil
Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Beslenme kaşığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Küçük ağızlar ve hassas diş etleri için özel olarak tasarlanmış
Sıçrama olmadan kolay beslenme için uzun tutacaklarla özel olarak üretilmiştir
Makinede yıkanabilir ve sterilize edilebilir
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