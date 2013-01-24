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    Philips AVENT

    Beslenme kaşığı

    SCF175/11
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil
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      Philips AVENT Beslenme kaşığı

      SCF175/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil

      Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 12,90 TL
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      Philips AVENT Beslenme kaşığı

      Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil

      Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil

      Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 12,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Beslenme kaşığı

      Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil

      Küçük kaşıklar, küçük ağızlar ve hassas damaklar için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Beslenme kaşığı

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        Toplam:

        Akıtmadan, daha kolay besleme için özel şekil

        BPA içermez

        • BPA içermez
        Küçük oyuklu kaşık

        Küçük oyuklu kaşık

        Küçük ağızlar ve hassas diş etleri için özel olarak tasarlanmış

        Uzun tutacak sayesinde tutması, kullanması ve temizlemesi kolaydır

        Uzun tutacak sayesinde tutması, kullanması ve temizlemesi kolaydır

        Sıçrama olmadan kolay beslenme için uzun tutacaklarla özel olarak üretilmiştir

        6ay+ için kullanıma uygun kaşıklar

        6ay+ için kullanıma uygun kaşıklar

        Makinede yıkanabilir ve sterilize edilebilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Beslenme kaşığı
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 aylık +

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