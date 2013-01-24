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    Philips Avent

    Ayıcıklı Emzikler

    SCF174/61
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Ortodontik BPA içermez Ortodontik BPA içermez Ortodontik BPA içermez
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      Philips Avent Ayıcıklı Emzikler

      SCF174/61
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ortodontik BPA içermez

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 21,50 TL
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      Philips Avent Ayıcıklı Emzikler

      Ortodontik BPA içermez

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Ortodontik BPA içermez

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 21,50 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Ayıcıklı Emzikler

      Ortodontik BPA içermez

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

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        Ayıcıklı Emzikler

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Ortodontik BPA içermez

        Serideki bir klasik - Oyuncak ayı ve arkadaşları.

        • 3-6 ay
        • BPA içermez

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          0 - 6 ay

        • Menşei

          AB
          Evet

        • Paket içeriği

          Silikon Emzik
          2  adet
          Kolay kapanır koruyucu kapak
          2  adet

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