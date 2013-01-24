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Ortodontik BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ortodontik BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Ortodontik BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ortodontik BPA içermez
Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
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