Ortodontik BPA içermez

Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün