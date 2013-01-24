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Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün
Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün
Freeflow emzik
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!
Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.
Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.
Paket içeriği
Güvenlik
Hijyen