Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün