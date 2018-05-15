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  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
  • Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

Üretimden kaldırıldı

Philips AventFreeflow emzik

SCF172/62

1

| (1) Değerlendirme

Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin kavisli korumasındaki ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği, ciltteki tahrişi azaltmaya yardımcı olur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ekstra hava delikleri cildin nefes almasını sağlar

Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

  • Hava akışı rahatlığı

  • 6-18 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Ekstra hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

15/05/2018

Türkiye

Türkiye

KOPAN EMZİK HAKKINDA

KULLANIM OLDUĞUM +18 FREEFLOW EMZİĞİNİZ İKİ GÜN ÖNCE OĞLUM EMERKEN GECE AĞZINDA KOPARAK BOĞULMA RİSKİ TEŞKİL ETTİ. GEREKLİ YERLERE DE BU KONUYU AKTARACAĞIM, ÖNCEDEN SİZLERE BİLGİ VERMEK İSTEDİM. KAYITLI OLAN GÖRSELLERİ DE SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTERİM.

Bu değerlendirme SCF172/62 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF172/62 Freeflow pacifiers için yapılmıştır

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  1. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  3. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  4. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014