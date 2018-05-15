2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF172/62
Hassas ciltler için hava kadar narin bakım
Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin kavisli korumasındaki ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği, ciltteki tahrişi azaltmaya yardımcı olur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur.
Hava akışı rahatlığı
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
BURCU06
15/05/2018
Türkiye
KOPAN EMZİK HAKKINDA
KULLANIM OLDUĞUM +18 FREEFLOW EMZİĞİNİZ İKİ GÜN ÖNCE OĞLUM EMERKEN GECE AĞZINDA KOPARAK BOĞULMA RİSKİ TEŞKİL ETTİ. GEREKLİ YERLERE DE BU KONUYU AKTARACAĞIM, ÖNCEDEN SİZLERE BİLGİ VERMEK İSTEDİM. KAYITLI OLAN GÖRSELLERİ DE SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTERİM.
Bu değerlendirme SCF172/62 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF172/62 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014