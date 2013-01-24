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Ortodontik BPA İçermeyen
Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ortodontik BPA İçermeyen
Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Ortodontik BPA İçermeyen
Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ortodontik BPA İçermeyen
Philips Avent ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips Avent emzikler silikondan üretilmiştir, tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün
Şeffaf Emzikler
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bebeğiniz ne istediğini biliyor! Annelere bebeklerinin Philips Avent emziklere nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve 10 bebekten 9'unun emziklerimizi tercih ettiğini öğrendik.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!
Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.
Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.
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