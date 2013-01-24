Doğru boy, maksimum konfor

Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün