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  • Duygusal fayda fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Duygusal fayda fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Philips AventBüyük masaj başlığı

SCF167/01

Doğru boy, maksimum konfor

Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Daha geniş delikli göğüs pompası

Doğru boy, maksimum konfor

  • Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur

Rahat uyum için daha geniş huni

Rahat uyum için daha geniş huni

Büyük göğüs pompası masaj başlığına ihtiyaç duyup duymadığınızı belirlemek için göğüs ucunuzun başlık hunisine rahatça sığıp sığmadığını kontrol edin. Göğüs ucunuz masaj başlık hunisinin kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir süt sağma deneyimi için büyük göğüs pompası başlığını seçmelisiniz.

Tam uyum: Göğüs ucu masaj başlığı hunisine rahat şekilde oturur

Tam uyum: Göğüs ucu masaj başlığı hunisine rahat şekilde oturur

Göğüs ucunuzu masaj başlığı hunisine rahatça oturuyorsanız, kullandığınız masaj başlığı boyu doğrudur.

Daha büyük bir boy seçin: Göğüs ucu huni kenarlarına dokunuyor

Daha büyük bir boy seçin: Göğüs ucu huni kenarlarına dokunuyor

Göğüs ucunuz masaj başlık hunisi kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir pompalama deneyimi için daha büyük boy bir göğüs pompası masaj başlığı seçmelisiniz.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları