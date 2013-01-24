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Doğru boy, maksimum konfor
Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğru boy, maksimum konfor
Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Doğru boy, maksimum konfor
Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğru boy, maksimum konfor
Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Büyük göğüs pompası masaj başlığına ihtiyaç duyup duymadığınızı belirlemek için göğüs ucunuzun başlık hunisine rahatça sığıp sığmadığını kontrol edin. Göğüs ucunuz masaj başlık hunisinin kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir süt sağma deneyimi için büyük göğüs pompası başlığını seçmelisiniz.
Göğüs ucunuzu masaj başlığı hunisine rahatça oturuyorsanız, kullandığınız masaj başlığı boyu doğrudur.
Göğüs ucunuz masaj başlık hunisi kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir pompalama deneyimi için daha büyük boy bir göğüs pompası masaj başlığı seçmelisiniz.
Büyük boy, yumuşak masaj başlığı, Natural ürün serisindeki Philips Avent Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur.
SCF254/61
SCF254/24
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Yastık
Uyumluluk
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
Değiştirilebilir parça