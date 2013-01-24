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    Philips Avent

    Büyük masaj başlığı

    SCF167/01
    Avent
    Avent
    • Doğru boy, maksimum konfor Doğru boy, maksimum konfor Doğru boy, maksimum konfor
      -{discount-value}

      Philips Avent Büyük masaj başlığı

      SCF167/01

      Doğru boy, maksimum konfor

      Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 21,90 TL
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      Philips Avent Büyük masaj başlığı

      Doğru boy, maksimum konfor

      Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Doğru boy, maksimum konfor

      Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 21,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Büyük masaj başlığı

      Doğru boy, maksimum konfor

      Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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      Büyük masaj başlığı

      Philips Online Mağaza fiyatı

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      Doğru boy, maksimum konfor

      Daha geniş delikli göğüs pompası

      • Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur
      Rahat uyum için daha geniş huni

      Rahat uyum için daha geniş huni

      Büyük göğüs pompası masaj başlığına ihtiyaç duyup duymadığınızı belirlemek için göğüs ucunuzun başlık hunisine rahatça sığıp sığmadığını kontrol edin. Göğüs ucunuz masaj başlık hunisinin kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir süt sağma deneyimi için büyük göğüs pompası başlığını seçmelisiniz.

      Tam uyum: Göğüs ucu masaj başlığı hunisine rahat şekilde oturur

      Tam uyum: Göğüs ucu masaj başlığı hunisine rahat şekilde oturur

      Göğüs ucunuzu masaj başlığı hunisine rahatça oturuyorsanız, kullandığınız masaj başlığı boyu doğrudur.

      Daha büyük bir boy seçin: Göğüs ucu huni kenarlarına dokunuyor

      Daha büyük bir boy seçin: Göğüs ucu huni kenarlarına dokunuyor

      Göğüs ucunuz masaj başlık hunisi kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir pompalama deneyimi için daha büyük boy bir göğüs pompası masaj başlığı seçmelisiniz.

      Tüm Natural göğüs pompaları ürün serisiyle uyumludur

      Büyük boy, yumuşak masaj başlığı, Natural ürün serisindeki Philips Avent Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur.

      Bu ürün için aksesuarlar

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        * Önerilen perakende satış fiyatı

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet

        • Paket içeriği

          Büyük boy yastık
          1  adet

        • Yastık

          Malzeme
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Uyumluluk

          Natural biberon ürün serisiyle uyumlu
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Yastık
          • Kolay temizlenir
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • Hamilelik
          • 0 - 6 ay

        • Fonksiyonlar

          Yumuşak masaj yastığı
          Nazik uyarma

        • Değiştirilebilir parça

          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          SCF330
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          SCF332
          Aşağıdaki ürün modelleriyle uyumludur:
          SCF334

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