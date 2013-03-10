2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF167/01
Doğru boy, maksimum konfor
Bu yumuşak masaj yastığının geniş deliği, göğüs uçları daha büyük olan anneler için özel olarak tasarlanmıştır. Philips Avent Comfort göğüs pompası serisiyle kullanılabilir. Aşağıdaki resimleri inceleyerek daha büyük göğüs pompası yastığına ihtiyacınız olup olmadığına karar verebilirsiniz.
Comfort göğüs pompalarıyla uyumludur
Büyük göğüs pompası masaj başlığına ihtiyaç duyup duymadığınızı belirlemek için göğüs ucunuzun başlık hunisine rahatça sığıp sığmadığını kontrol edin. Göğüs ucunuz masaj başlık hunisinin kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir süt sağma deneyimi için büyük göğüs pompası başlığını seçmelisiniz.
Göğüs ucunuzu masaj başlığı hunisine rahatça oturuyorsanız, kullandığınız masaj başlığı boyu doğrudur.
Göğüs ucunuz masaj başlık hunisi kenarlarına dokunuyorsa veya sıkışıyorsa, daha rahat bir pompalama deneyimi için daha büyük boy bir göğüs pompası masaj başlığı seçmelisiniz.
Yorumlar