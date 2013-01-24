Maksimum kuruluk için benzersiz dört katmanlı yapı

1. Ultra yumuşak üst katman göğüs ucu oyukludur ve göğsü her zaman kuru tutar. 2. ultra emici katman, ekstra rahatlık için dolgunlaştırılmıştır.3. ultra emici çekirdek katman, utandırıcı süt sızımı ve lekeleri engellemek için nemi çeker. 4. ultra hava geçirir dış katman, göğüs ucu yaralarını engellemeye yardım eder. Kaydırmayan yapışkan bantlar pedi yerinde tutar.