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    Avent

    Ultra Konfor Göğüs Pedleri

    SCF154/24
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Güvenli rahatlık Güvenli rahatlık Güvenli rahatlık
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      Avent Ultra Konfor Göğüs Pedleri

      SCF154/24
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenli rahatlık

      ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Avent Ultra Konfor Göğüs Pedleri

      Güvenli rahatlık

      ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün

      Güvenli rahatlık

      ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Avent Ultra Konfor Göğüs Pedleri

      Güvenli rahatlık

      ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün

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        Ultra Konfor Göğüs Pedleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güvenli rahatlık

        Maksimum kuruluk için AVENT göğüs pedleri

        • Tek kullanımlık pedler x24
        Yumuşak bir his

        Yumuşak bir his

        Yumuşak üst kısım ve nefes alabilen, doğal malzemeler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

        Yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz

        Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.

        Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

        15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.

        Hijyenik

        Ekstra hijyen için özel ambalajında.

        Yumuşak, sağlam ve kıvrımlı

        Philips Avent göğüs pedleri, elbisenizin altına rahatça giyebilmenizi sağlayan kıvrımlı bir biçime sahiptir.

        Maksimum kuruluk için benzersiz dört katmanlı yapı

        1. Ultra yumuşak üst katman göğüs ucu oyukludur ve göğsü her zaman kuru tutar. 2. ultra emici katman, ekstra rahatlık için dolgunlaştırılmıştır.3. ultra emici çekirdek katman, utandırıcı süt sızımı ve lekeleri engellemek için nemi çeker. 4. ultra hava geçirir dış katman, göğüs ucu yaralarını engellemeye yardım eder. Kaydırmayan yapışkan bantlar pedi yerinde tutar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İsviçre
          Evet

        • Malzeme

          Göğüs pedi
          • Dermatolojik olarak test edilmiştir
          • Doğal malzemeler

        • Paket içeriği

          Tek kullanımlık göğüs pedleri
          24  adet

        • Tasarım

          Rahat kıvrımlı biçim
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Fonksiyonlar

          Ultra kuru
          • Çok katmanlı
          • Tek yönlü üst kısım

        • Maksimum konfor

          Kaymaz
          Yapışkan bant

        • Yumuşak bir his

          Yumuşak üst kısım
          • Nefes alabilen ve doğal malzeme
          • Dermatolojik olarak test edilmiştir

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