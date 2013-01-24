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    Mini Emzikler

    SCF151/03
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma
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      Mini Emzikler

      SCF151/03
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

      Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 36,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mini Emzikler

      Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

      Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

      Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 36,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Mini Emzikler

      Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

      Philips AVENT Mini emzik minik bebekler için geliştirildi. Küçük ve hafif emzik koruması yeni doğan bebeğinizin burnuna değmeden mükemmel uyum sağlar. Çeşitli yumuşak renkler ve sevimli tasarım seçenekleriyle sunulur. Tüm faydaları görün

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        Mini Emzikler

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        Bebeğiniz için küçük ve hafif koruma

        Yeni doğmuş bebeğiniz için ideal

        • 0-2 ay
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • Ekstra küçük ve hafif
        • 2'li paket

        Ortodontik emzik

        Philips Avent düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine zarar vermez.

        Güvenlik halkası

        Philips Avent emziği istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için.

        10 bebekten 9'u Philips Avent emziği tercih ediyor*

        10 bebekten 9'u Philips Avent emziği tercih ediyor (2012 yılında İngiltere'de 100 anne ile çevrimiçi olarak test edildi).

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Silikon Emzik
          2  adet
          Kolay kapanır hijyenik kapak
          2  adet

        • Özellikler

          Sterilize edilebilir
          Evet
          BPA içermez
          Evet
          Bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olur
          Evet
          Hijyenik kapak
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-2 ay

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            Yorumlar

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            • 10 bebekten 9'u Philips Avent emziği tercih ediyor (2012 yılında İngiltere'de 100 anne ile çevrimiçi olarak test edildi)
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