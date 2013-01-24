Hızlı akış bardak ucu

Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün