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    Philips Avent

    Hızlı Akış bardak uçları

    SCF148/52
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hızlı akış bardak ucu Hızlı akış bardak ucu Hızlı akış bardak ucu
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      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları

      SCF148/52
      Genel Derecelendirme / 5

      Hızlı akış bardak ucu

      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 25,90 TL
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      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları

      Hızlı akış bardak ucu

      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Hızlı akış bardak ucu

      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 25,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları

      Hızlı akış bardak ucu

      Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

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      Hızlı Akış bardak uçları

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Hızlı akış bardak ucu

      Akıtmadan, kolay içim sağlayan emzik

      • 18 ay+
      • Sarı
      • 2'li paket

      Daha Hızlı Akışlı bardak ucu

      Küçük çocuklar için

      Değiştirilebilir

      Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir

      Patentli akıtmaz bardak ucu

      İçmesi kolay, temizlemesi kolay

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        İngiltere
        Evet

      • Paket içeriği

        Hızlı akış bardak ucu
        2  adet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        18 ay+

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