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Hızlı akış bardak ucu
Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı akış bardak ucu
Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Hızlı akış bardak ucu
Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı akış bardak ucu
Philips Avent Hızlı Akış bardak uçları ısırmaya dayanıklı tasarımıyla küçük çocuklar için daha hızlı akış sağlar. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Hızlı Akış bardak uçları
Philips Online Mağaza fiyatı
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Küçük çocuklar için
Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir
İçmesi kolay, temizlemesi kolay
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