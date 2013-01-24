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    Philips Avent

    Sert bardak uçları

    SCF147/82
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Sert Uç Sert Uç Sert Uç
      -{discount-value}

      Philips Avent Sert bardak uçları

      SCF147/82
      Genel Derecelendirme / 5

      Sert Uç

      Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 25,90 TL
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      Philips Avent Sert bardak uçları

      Sert Uç

      Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Sert Uç

      Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 25,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Sert bardak uçları

      Sert Uç

      Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün

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      Sert bardak uçları

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Toplam:

      Sert Uç

      Akıtmadan, kolay içim sağlayan emzik

      • 12 ay+
      • Yeşil
      • 2'li paket

      Değiştirilebilir

      Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir

      Sert Uç

      Daha dayanıklı

      Patentli akıtmaz bardak ucu

      İçmesi kolay, temizlemesi kolay

      Teknik Özellikler

      • Menşei

        İngiltere
        Evet

      • Paket içeriği

        Sert Uç
        2  adet

      • Gelişim aşamaları

        Aşamalar
        12 ay +

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