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Sert Uç
Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sert Uç
Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Sert Uç
Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sert Uç
Philips Avent Sert Bardak Uçları, dişleri çıkmaya başlayan bebekler için tasarlanmış, daha dayanıklı ürünlerdir. Kolay içme sağlayan ve kolayca temizlenen akıtmaz valfe sahiptir. Tüm faydaları görün
Sert bardak uçları
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir
Daha dayanıklı
İçmesi kolay, temizlemesi kolay
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