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Süt ve mamayı kolayca saklamak için
Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt ve mamayı kolayca saklamak için
Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün
Süt ve mamayı kolayca saklamak için
Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Süt ve mamayı kolayca saklamak için
Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün
Biberonlar için sızdırmaz kapaklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sızdırmaz kapak, değerli anne sütünüzü sızıntı olmadan saklamanızı veya dondurmanızı sağlar. Sızıntıyı önlemek için sızdırmaz kapağın Philips Avent adaptör halkasıyla birlikte kullanılması gerektiğini lütfen unutmayın.
Son kullanma veya dondurma tarihini sızdırmaz kapak üzerine yazabilirsiniz. Anne sütünüzü veya mamanızı kolayca düzenleyin.
Philips Avent sızdırmaz kapaklar, BPA içermeyen poliproplen (PP) ve termoplastik elastomer (TPE) maddelerinden üretilir.
Sütünüzü ve gıdanızı Philips Avent biberonda kolayca saklayın. Biberonu sızdırmaz kapağıyla kapatın.
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