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    Philips Avent

    Biberonlar için sızdırmaz kapaklar

    SCF143/06
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Süt ve mamayı kolayca saklamak için Süt ve mamayı kolayca saklamak için Süt ve mamayı kolayca saklamak için
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      Philips Avent Biberonlar için sızdırmaz kapaklar

      SCF143/06
      Genel Derecelendirme / 5

      Süt ve mamayı kolayca saklamak için

      Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 35,10 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Biberonlar için sızdırmaz kapaklar

      Süt ve mamayı kolayca saklamak için

      Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün

      Süt ve mamayı kolayca saklamak için

      Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 35,10 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Biberonlar için sızdırmaz kapaklar

      Süt ve mamayı kolayca saklamak için

      Philips Avent sızdırmaz kapaklar tüm Philips Avent biberonları anne sütü ve mama saklama kaplarına dönüştürür. Kapaklar, Natural ve Classic biberonlarımızla uyumludur ve BPA içermez. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör biberonla-besleme

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        Biberonlar için sızdırmaz kapaklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Süt ve mamayı kolayca saklamak için

        Süt veya mama saklamak ve dondurmak için ideal

        • Biberon aksesuarları
        Anne sütünü dondurmak için ideal

        Anne sütünü dondurmak için ideal

        Sızdırmaz kapak, değerli anne sütünüzü sızıntı olmadan saklamanızı veya dondurmanızı sağlar. Sızıntıyı önlemek için sızdırmaz kapağın Philips Avent adaptör halkasıyla birlikte kullanılması gerektiğini lütfen unutmayın.

        Saklarken kapak üzerine tarih yazın

        Saklarken kapak üzerine tarih yazın

        Son kullanma veya dondurma tarihini sızdırmaz kapak üzerine yazabilirsiniz. Anne sütünüzü veya mamanızı kolayca düzenleyin.

        Philips Avent sızdırmaz kapaklar, BPA içermez

        Philips Avent sızdırmaz kapaklar, BPA içermez

        Philips Avent sızdırmaz kapaklar, BPA içermeyen poliproplen (PP) ve termoplastik elastomer (TPE) maddelerinden üretilir.

        Anne sütü veya mama saklamak için 6 sızdırmaz kapak

        Sütünüzü ve gıdanızı Philips Avent biberonda kolayca saklayın. Biberonu sızdırmaz kapağıyla kapatın.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Malzeme

          Termolastik Elastomer (TPE)
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          BPA içermez*
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-6 ay

        • Fonksiyonlar

          Kolay kullanım
          • Kapak üzerine tarih yazın
          • Sızdırmaz
          Kolay saklama
          Süt ve mamanızı saklayın/dondurun

        • Paket içeriği

          Süt saklamak için sızdırmaz disk
          6  adet

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