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    Philips AVENT

    Emzik seyahat paketi

    SCF139/02
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar
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      Philips AVENT Emzik seyahat paketi

      SCF139/02
      Genel Derecelendirme / 5

      AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar

      Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Emzik seyahat paketi

      AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar

      Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.

      AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar

      Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Emzik seyahat paketi

      AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar

      Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.

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        Emzik seyahat paketi

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        Toplam:

        AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar

        Yolculuk için ideal

        Yolculuk için ideal

        Sterilizasyon cihazından çıkardıktan sonra emzik seyahat paketi parçalarını hemen birleştirin. Emzikler 24 saate kadar steril kalır. Hareket halindeyken kullanım için idealdir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Konik kapak
          2  adet
          Vidalı halka
          2  adet
          Sızdırmaz kapak
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0-6 ay
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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