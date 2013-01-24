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AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar
Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar
Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.
AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar
Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
AVENT emzikleri 24 saate kadar steril tutar
Bebeğinizi beslemek için ihtiyacınız olana kadar emziklerini steril tutmanın son derece kullanışlı bir yolu.
Emzik seyahat paketi
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