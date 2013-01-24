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    Philips AVENT

    Freeflow emzik

    SCF132/01
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Hassas ciltler için ekstra hava akışı Hassas ciltler için ekstra hava akışı Hassas ciltler için ekstra hava akışı
      -{discount-value}

      Philips AVENT Freeflow emzik

      SCF132/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Hassas ciltler için ekstra hava akışı

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Freeflow emzik

      Hassas ciltler için ekstra hava akışı

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Hassas ciltler için ekstra hava akışı

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Freeflow emzik

      Hassas ciltler için ekstra hava akışı

      Philips AVENT ortodontik, esnek ve simetrik emzikler, bebeğinizin damak, diş ve çene gelişimine yardımcı olur. Tüm Philips AVENT emzikler silikondan üretilmiştir tat ve koku içermez. Renkler değişebilir. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Freeflow emzik

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hassas ciltler için ekstra hava akışı

        Emzik kalkanında bebeğinizin konforunu artıran altı delik

        • 0-6 ay
        Halka güvenlik sapı

        Halka güvenlik sapı

        Emziği, istediğiniz zaman kolayca çıkarmak için

        Ortodontik, simetrik ve yumuşak emzikler

        Ortodontik, simetrik ve yumuşak emzikler

        Düz, damla şekilli simetrik emzikler, bebeğin ağzında ters dönmüş olsa bile, bebeğin damak, diş ve dişetinin doğal gelişimine zarar vermez.

        Kullanıcı dostu silikon emzikler

        Kullanıcı dostu silikon emzikler

        Silikon tatsız ve kokusuzdur, bu nedenle bebeğinizin emziği kabul etme olasılığı yüksektir

        Kolay kapanır koruyucu kapak

        Kolay kapanır koruyucu kapak

        Sterilize edilmiş emzikleri hijyenik tutmak için

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Silikon Emzik
          1  adet
          Kolay kapanır koruyucu kapak
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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