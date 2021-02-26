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    • Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Philips Avent Soothie Soothie

      SCF099/21

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır*

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      Philips Avent Soothie Soothie

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      Soothie
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      Soothie

      Soothie

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      Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar

      Esnek tıbbi sınıf silikon

      • Tek parça silikon tasarım
      • 0-6 ay
      • BPA içermez
      • 2'li paket
      Daha fazla konfor için bebeğinizin yüzünün kıvrımlarını takip eder

      Daha fazla konfor için bebeğinizin yüzünün kıvrımlarını takip eder

      Özel kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarını takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizin minik burnuna çarpmadan maksimum konfor sağlar.

      %100 tıbbi sınıf silikondan üretilen tek parçalı tasarım

      %100 tıbbi sınıf silikondan üretilen tek parçalı tasarım

      Tamamen esnek tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie dayanıklı, tek parçalı bir tasarıma sahiptir. Uzman ekibimiz tarafından 0-6 ay arası yeni doğmuş bebeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır

      Avrupa genelinde hastaneler tarafından dağıtılmaktadır*

      Avrupa genelinde hastaneler tarafından dağıtılmaktadır*

      Philips Avent Soothie serisi tüm Avrupa'daki hastanelerde dağıtılmaktadır. Yeni doğmuş bebekleri rahatlatmak için doktorların ve hemşirelerin güvenle kullandığı bir üründür.

      Ortodontik emzik

      Ortodontik emzik

      Soothie, bebeğinizin doğal ağız gelişimini destekler. Simetrik şekilli ortodontik emziği bebeğinizin damak, diş ve diş etlerine zarar vermez.

      Benzersiz tasarım bebeğinizle bağ kurmanıza yardımcı olur

      Benzersiz tasarım bebeğinizle bağ kurmanıza yardımcı olur

      Benzersiz tasarımı sayesinde parmağınızı emziğe yerleştirebilirsiniz. Bu, bebeğinizin emmesine yardımcı olarak bebeğinizle daha da güçlü bir bağ kurmanızı sağlar.

      Tasarım suyun emzikte sıkışmasını önler

      Tasarım suyun emzikte sıkışmasını önler

      Parmakla tutulan tasarımı sayesinde su damlaları emzikte sıkışmaz.

      Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

      Temizleyin ve kullanışlı kabında saklayın

      Soothie seyahat çantasının sterilizatör olarak da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Ekstra hijyen için biraz su ekleyin ve mikrodalgaya yerleştirin*.

      Teknik Özellikler

      • Paket içeriği

        Soothie emzik
        2  adet
      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • Tüm Soothie emziklerimiz aynı emzik şekline, tek parçalı tasarıma ve malzemeye sahiptir ve Avrupa genelinde hastanelere dağıtılanlar da dahil olmak üzere, çeşitli koruma şekilleriyle birlikte sunulur
      • Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
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