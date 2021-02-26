SCF099/21
Bebeğin yüzünün doğal kıvrımlarına rahatça uyum sağlar
Philips Avent Soothie, bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğin minik burnuna çarpmaz. Tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie, Avrupa genelindeki hastanelerde dağıtılmaktadır*Tüm faydaları görün
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Soothie
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Özel kıvrımlı, kalp şeklindeki koruma bebeğinizin yüzünün doğal kıvrımlarını takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizin minik burnuna çarpmadan maksimum konfor sağlar.
Tamamen esnek tıbbi sınıf silikondan üretilen Soothie dayanıklı, tek parçalı bir tasarıma sahiptir. Uzman ekibimiz tarafından 0-6 ay arası yeni doğmuş bebeğiniz için özel olarak hazırlanmıştır
Philips Avent Soothie serisi tüm Avrupa'daki hastanelerde dağıtılmaktadır. Yeni doğmuş bebekleri rahatlatmak için doktorların ve hemşirelerin güvenle kullandığı bir üründür.
Soothie, bebeğinizin doğal ağız gelişimini destekler. Simetrik şekilli ortodontik emziği bebeğinizin damak, diş ve diş etlerine zarar vermez.
Benzersiz tasarımı sayesinde parmağınızı emziğe yerleştirebilirsiniz. Bu, bebeğinizin emmesine yardımcı olarak bebeğinizle daha da güçlü bir bağ kurmanızı sağlar.
Parmakla tutulan tasarımı sayesinde su damlaları emzikte sıkışmaz.
Soothie seyahat çantasının sterilizatör olarak da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Ekstra hijyen için biraz su ekleyin ve mikrodalgaya yerleştirin*.
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