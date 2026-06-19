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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
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SCF091/46
Emzikler ve BPA ile ilgili haberleri okudum. Philips Avent emziklerin BPA içermediğini nasıl doğruluyorsunuz?
Philips Avent emzikler arasındaki farklar nelerdir?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?
Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?
Philips Avent emzikler sağlıklı ağız gelişimi için güvenli midir?
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