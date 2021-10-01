2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
Hassas ciltler için ekstra yumuşak
Esnek emzik kalkanı ile hassas ciltler için üstün bakım. 10 ebeveynden 9'u aynı fikirde: Ultra soft emziği kullanmaya başladıktan sonra bebeğimin cildinde tahriş oluşmadı.** Bebeğinizle ilgilenen kişi kim olursa olsun bebeğinizin ihtiyaç duyduğu rahatlatıcı destek her zaman yanınızda. Artık %80 bitki bazlı.*
Hassas ciltler için
BPA içermez
2'li paket, %80 bitki bazlı*
6-18 ay
Bebeğinizin cildi ekstra bakıma ihtiyaç duyar. Yumuşak emzik kalkanı teknolojisi, bebeğinizin yüzünün doğal hatlarına uyum sağlayarak ciltte daha az iz oluşmasına ve daha az tahriş oluşumuna yardımcı olur**. Yuvarlak emzik kalkanımız, bebeğinizin yanakları üzerindeki baskıyı en aza indirerek daha nazik ve konforlu bir kullanım sağlar.
Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.
Dokulu silikon emziklerimiz, anne memesinin hissini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Ebeveynlere bebeklerinin emziklere nasıl tepki verdiğini sorduğumuzda ortalama %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra emzikleri kabul ettiğini söyledi.
4.6
5 üzerinden
78
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
Zeynep2021
01/10/2021
Türkiye
Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor
Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor. Her yeri yumuşak ve esnek. Damak kısmı ince. Benim bebeğim ultra softu kabul ediyor, ultra air olanı kabul etmiyor. Bu emzik garanti anne ve babalar. Tereddüt etmeden deneyin
Avantajlar
Esnekliği, yumuşak ince ucu
Dezavantajlar
Karanlıkta parlayan modeli olsaymış keşke
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Date of Use 2020-10-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Date of Use 2020-10-01
Sinemm
16/09/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Kizimin emzige alismasini sagladi
[Employee of philipsglobal] Kizim emzige alismayacak diye korkarken avent hayatimi kurtardi. Populer diger markalara gore emzigin yapisinin daha kucuk ve yumusak olmasi kizimin emzigi kabul etmesini sagladi. Urunden cok memnunum. Tesekkurler philips !!
Avantajlar
Ekstra yumusak ve hafif
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-08-16
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-08-16
Canan188
12/06/2020
Türkiye
Süper yumuşak emzik
Emzik bebeğimin agzina hiç iz yapmıyor ve bebeğim gayet kolay kabul etti emziği. Daha önce farklı marka kullanmıştım ilk çocuğumda ve hep agiz çevresi iz oluyordu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-05-12
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır
Date of Use 2019-05-12
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).
%87'si, Philips Avent ultra soft emziği kullanmaya başladıktan sonra bebeklerinin cilt tahrişi yaşamadığını belirtti (2023, n=201).
2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).
Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.