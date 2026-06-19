2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Destek
SCF091/41
Emzikler ve BPA ile ilgili haberleri okudum. Philips Avent emziklerin BPA içermediğini nasıl doğruluyorsunuz?
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?
Philips Avent emzikler arasındaki farklar nelerdir?
Philips Avent emziğimi nasıl sterilize edebilirim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?
Philips Avent Emziğimin güvenliğini nasıl kontrol edebilirim?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?
Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?
Philips Avent emzikler sağlıklı ağız gelişimi için güvenli midir?
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın