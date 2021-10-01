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  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak
  • Hassas ciltler için ekstra yumuşak

Yeni

Philips Avent Pacifierultra soft

SCF091/38

4.6

| (78) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor

Hassas ciltler için ekstra yumuşak

Esnek emzik kalkanı ile hassas ciltler için üstün bakım. 10 ebeveynden 9'u aynı fikirde: Ultra soft emziği kullanmaya başladıktan sonra bebeğimin cildinde tahriş oluşmadı.** Bebeğinizle ilgilenen kişi kim olursa olsun bebeğinizin ihtiyaç duyduğu rahatlatıcı destek her zaman yanınızda. Artık %80 bitki bazlı.*

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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Cilt tahrişini azaltmak için tasarlanmıştır**

Hassas ciltler için ekstra yumuşak

  • Hassas ciltler için

  • BPA içermez

  • 2'li paket, %80 bitki bazlı*

  • 0-6 ay

Yumuşak ve esnek emzik kalkanı tahrişi azaltır**

Yumuşak ve esnek emzik kalkanı tahrişi azaltır**

Bebeğinizin cildi ekstra bakıma ihtiyaç duyar. Yumuşak emzik kalkanı teknolojisi, bebeğinizin yüzünün doğal hatlarına uyum sağlayarak ciltte daha az iz oluşmasına ve daha az tahriş oluşumuna yardımcı olur**. Yuvarlak emzik kalkanımız, bebeğinizin yanakları üzerindeki baskıyı en aza indirerek daha nazik ve konforlu bir kullanım sağlar.

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.

%98 emzik kabul oranıyla bebekler tarafından seviliyor***

%98 emzik kabul oranıyla bebekler tarafından seviliyor***

Dokulu silikon emziklerimiz, anne memesinin hissini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Ebeveynlere bebeklerinin emziklere nasıl tepki verdiğini sorduğumuzda ortalama %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra emzikleri kabul ettiğini söyledi.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

78

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

01/10/2021

Türkiye

Türkiye

Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor

Bu emziği kabul etmeyecek bebek çok zor. Her yeri yumuşak ve esnek. Damak kısmı ince. Benim bebeğim ultra softu kabul ediyor, ultra air olanı kabul etmiyor. Bu emzik garanti anne ve babalar. Tereddüt etmeden deneyin

Avantajlar

Esnekliği, yumuşak ince ucu

Dezavantajlar

Karanlıkta parlayan modeli olsaymış keşke

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Date of Use 2020-10-01

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Date of Use 2020-10-01

16/09/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Kizimin emzige alismasini sagladi

[Employee of philipsglobal] Kizim emzige alismayacak diye korkarken avent hayatimi kurtardi. Populer diger markalara gore emzigin yapisinin daha kucuk ve yumusak olmasi kizimin emzigi kabul etmesini sagladi. Urunden cok memnunum. Tesekkurler philips !!

Avantajlar

Ekstra yumusak ve hafif

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-08-16

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF227/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-08-16

12/06/2020

Türkiye

Türkiye

Süper yumuşak emzik

Emzik bebeğimin agzina hiç iz yapmıyor ve bebeğim gayet kolay kabul etti emziği. Daha önce farklı marka kullanmıştım ilk çocuğumda ve hep agiz çevresi iz oluyordu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-05-12

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF226/20 ultra soft emzik için yapılmıştır

Date of Use 2019-05-12

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Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).

  2. %87'si, Philips Avent ultra soft emziği kullanmaya başladıktan sonra bebeklerinin cilt tahrişi yaşamadığını belirtti (2023, n=201).

  3. 2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).

  4. Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.

  5. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.