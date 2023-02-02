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Bebeğinizin cildi nefes alsın
Ekstra geniş hava delikleri bebeğinizin rahat etmesini sağlar
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Ortodontiktir ve BPA içermez
2 paket
0-6 ay
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.
%98 oranında emziğe alışmayı kolaylaştırır*
Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
%100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.
Doğal ağız gelişimi
Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.
Bebeğiniz için doğal bir his
Dokulu silikon emziğimiz, annelerin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin
Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.
2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.
*Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
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