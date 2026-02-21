ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın
  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

Yeni

Philips Avent Pacifierultra air

SCF080/27

4.9

| (31) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bebeğinizin cildi nefes alsın

Geniş hava delikleriyle rahatlatıcı ve nefes alabilen tasarım. 10 ebeveynden 9'u Philips Avent ultra air emziklerin bebekleri için rahat olduğunu söylüyor.** Bebeğinizle ilgilenen kim olursa olsun rahatlatıcı çözüm hep elinizin altında. Artık %80 bitki bazlıdır.*

Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Ekstra geniş hava delikleri bebeğinizin rahat etmesini sağlar

Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • Bebeğinizin cildi nefes alsın

  • BPA içermez

  • 2'li paket, %80 bitki bazlı*

  • 6-18 ay

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlar

Koruyucu kalkan üzerindeki delikler bebeğinizin cildini havalandırarak daha kuru tutar ve üstün sakinleştirici konfor sağlar.

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Doğal ağız gelişimi için tasarlanmış ortodontik emzik

Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.

%98 emzik kabul oranıyla bebekler tarafından seviliyor***

%98 emzik kabul oranıyla bebekler tarafından seviliyor***

Dokulu silikon emziklerimiz, anne memesinin hissini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Ebeveynlere bebeklerinin emziklere nasıl tepki verdiğini sorduğumuzda ortalama %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra emzikleri kabul ettiğini söyledi.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

31

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

21/02/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Emzik

Sadece philips kullanıyoruz, başka emzikleri asla sevmedi. Keşke bizim gibi üç ayda düsenli emzik ve biberon emziği değiştirenler için philipsin bir bonusu olsa ve sağlıklı yaklaşımımızı desteklense.

Avantajlar

Güvenilir arge malzeme

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır

Date of Use 2025-10-21

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır

Date of Use 2025-10-21

12/02/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Urunun gorsel ozelligi cok tatli

Hic bir emzigi tutmadi kizim bunu hemen kavradi ve emdi philips sayesinde emzige alistirabilrim o yuzden puanim hep 5

Avantajlar

2li olmasi ve kutuda olmasi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır

Date of Use 2025-01-12

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır

Date of Use 2025-01-12

26/12/2023

Türkiye

Türkiye

İyiki philips

Çok memnunuz. Bebeğimiz hemen sevdi. İyiki philps ❤️

Avantajlar

Kullanışlı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır

Date of Use 2022-11-26

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır

Date of Use 2022-11-26

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).

  2. ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).

  3. 2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).

  4. Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.

  5. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.