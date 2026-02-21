2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Geniş hava delikleriyle rahatlatıcı ve nefes alabilen tasarım. 10 ebeveynden 9'u Philips Avent ultra air emziklerin bebekleri için rahat olduğunu söylüyor.** Bebeğinizle ilgilenen kim olursa olsun rahatlatıcı çözüm hep elinizin altında. Artık %80 bitki bazlıdır.*
Bebeğinizin cildi nefes alsın
BPA içermez
2'li paket, %80 bitki bazlı*
0-6 ay
Koruyucu kalkan üzerindeki delikler bebeğinizin cildini havalandırarak daha kuru tutar ve üstün sakinleştirici konfor sağlar.
Ortodontik emziklerimiz, doğal ağız kası hareketlerini desteklemek ve maloklüzyon riskini azaltmaya yardımcı olmak için yumuşak silikondan tasarlanmıştır. Dar boyunlu emzik, dil ile damak arasındaki basıncı azaltmak için tasarlanmıştır. Philips Avent ultra emzikler Oral Health Foundation tarafından bağımsız olarak akredite edilmiştir. %100 gıdaya uygun silikondan üretilen bu emzikler, kauçuk (lateks) emziklere kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür; BPA, BPS, ftalat, PVC ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar içermez.
Dokulu silikon emziklerimiz, anne memesinin hissini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Ebeveynlere bebeklerinin emziklere nasıl tepki verdiğini sorduğumuzda ortalama %98'i bebeklerinin Philips Avent ultra emzikleri kabul ettiğini söyledi.
4.9
5 üzerinden
31
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gizem Övgü Erdem
21/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Emzik
Sadece philips kullanıyoruz, başka emzikleri asla sevmedi. Keşke bizim gibi üç ayda düsenli emzik ve biberon emziği değiştirenler için philipsin bir bonusu olsa ve sağlıklı yaklaşımımızı desteklense.
Avantajlar
Güvenilir arge malzeme
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır
Date of Use 2025-10-21
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/21 Emzik için yapılmıştır
Date of Use 2025-10-21
Gonca61
12/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Urunun gorsel ozelligi cok tatli
Hic bir emzigi tutmadi kizim bunu hemen kavradi ve emdi philips sayesinde emzige alistirabilrim o yuzden puanim hep 5
Avantajlar
2li olmasi ve kutuda olmasi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır
Date of Use 2025-01-12
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF080/06 emzik için yapılmıştır
Date of Use 2025-01-12
Kader güneş
26/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
İyiki philips
Çok memnunuz. Bebeğimiz hemen sevdi. İyiki philps ❤️
Avantajlar
Kullanışlı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır
Date of Use 2022-11-26
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme ultra air SCF085/12 emzik için yapılmıştır
Date of Use 2022-11-26
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Silikon emzik hariç sert plastik parçalar (kütle dengesi yaklaşımı).
ABD tüketici testinin sonuçlarına göre (2023, n=201).
2023 ABD tüketici testi, bebeklerin %98'inin ultra emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emziği kabul ettiğini göstermektedir. (n=201).
Emzikler için geleneksel sterilizasyon yöntemleriyle (kaynatma) karşılaştırıldığında.
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin.