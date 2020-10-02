  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Philips Avent ultra air

    emzik

    SCF080/07
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeğinizin cildi nefes alsın Bebeğinizin cildi nefes alsın Bebeğinizin cildi nefes alsın
      -{discount-value}

      Philips Avent ultra air emzik

      SCF080/07
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Philips Avent ultra air emzik

      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Philips Avent ultra air emzik

      Bebeğinizin cildi nefes alsın

      Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Emzikler
        Tüm siparişlerde kargo bedava!

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        ultra air

        ultra air

        emzik

        - {discount-value}

        Toplam:

        Bebeğinizin cildi nefes alsın

        Ekstra geniş hava delikleri bebeğinizin rahat etmesini sağlar

        • Bebeğinizin cildi nefes alsın
        • Ortodontik ve BPA İçermeyen
        • 2'li paket
        • 6-18 ay
        Bebeğinizin cildi nefes alsın

        Bebeğinizin cildi nefes alsın

        Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Dünya genelinde bebeklerin favorisi*

        Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.

        %100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

        %100 gıda ile kullanıma uygun silikondan üretilmiş emzik

        Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.

        Doğal ağız gelişimi

        Doğal ağız gelişimi

        Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.

        Bebeğiniz için doğal bir his

        Bebeğiniz için doğal bir his

        Dokulu silikon emziğimiz, annelerin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

        Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin

        Uygun sterilizasyon için 3 dakika içinde sterilize edin

        Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.

        Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir

        Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir

        Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          ultra air emzik
          2  adet

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            • 2016-2017 yıllarında ABD'de gerçekleştirilen tüketici testleri, ultra air ve ultra soft emziklerimizde kullanılan dokulu Philips Avent emzik yapısının ortalama %98 oranında kabul gördüğünü göstermektedir.
            • *Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            *
            *

            *

            * Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!

            Bu ne anlama geliyor?

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Çevrimiçi Mağaza Desteği
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.