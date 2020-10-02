Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizin cildi nefes alsın
Hava akışı rahatlığını deneyimleyin. Philips Avent ultra air emzik, bebeğinizin cildini kuru tutan ekstra geniş hava deliklerine sahiptir. Çeşitli renk ve tasarımlarda mevcuttur. Tüm faydaları görün
emzik
Toplam:
Ekstra geniş hava delikleri, bebeğinizi rahatlatırken cildini havalandırır ve kuru kalmasını sağlar.
Annelere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra soft ve ultra air emziklere alıştığını öğrendik.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz için bilinçli olarak tıbbi uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan, tehlikeli kimyasallar, endokrin aktif maddeler (ör. BPA) ve alerjenler içermeyen, güvenli ve inert bir madde olan silikonu tercih ediyoruz.
Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.
Dokulu silikon emziğimiz, annelerin göğsünü taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Ultra soft ve ultra air emziklerimizle birlikte gelen taşıma çantası sterilizatör olarak da kullanılır. Tek yapmanız gereken biraz su ekleyip mikrodalgaya atmaktır. Ardından bir sonraki kullanım için temiz olan emziği rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ultra soft ve ultra air emziklerimiz Hollanda'da tasarlanıp üretilmiştir.
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