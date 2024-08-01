ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
  • İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/06

İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma
İlk günden itibaren rahatlatma olanağıyla içiniz rahat olsun. Philips Avent ultra start emzik, bebeğinizin küçük ağzına uyacak şekilde tasarlanmıştır ve altı aylık olana kadar güvenle kullanılabilir. Bebekle ilgilenen kim olursa olsun konfor ve rahatlık yakındadır!
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Doğru uyum için küçük ve hafif

İlk günden itibaren yeni doğan bebekleri rahatlatma

  • Yenidoğanlar için tasarlandı

  • Ortodontiktir ve BPA içermez

  • 2 paket

  • 0-2 ay

6 aya kadar güvenle kullanılabilen hafif yenidoğan emziği

6 aya kadar güvenle kullanılabilen hafif yenidoğan emziği

Yenidoğan emziğimiz, küçük ağızlara ve yüzlere uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Hafif, halkasız tasarımı sayesinde ideal bir ilk emziktir ve 6 aylığa kadar olan bebekler için uygundur. Emzik şekli ve boyutu, bebeğinizin Philips Avent ultra air ve ultra soft emzik serilerimize kolayca geçiş yapmasına yardımcı olur. Böylece, doğal emme ihtiyaçları her zaman karşılanır.

%98 emziğe alışma oranı*

%98 emziğe alışma oranı*

Ebeveynlere bebeklerinin dokulu silikon emziklerimize nasıl tepki gösterdiğini sorduk ve bebeklerin ortalama %98'inin Philips Avent ultra emziklere alıştığını öğrendik.

Sağlıklı ağız gelişimi için ideal

Sağlıklı ağız gelişimi için ideal

Ortodontik, simetrik yumuşak silikon emziklerimiz doğal ağız gelişimi için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. 2023 ABD tüketici testi, bebeklerin dokulu Philips Avent ultra emziklere %98 alışma oranı olduğunu göstermektedir.

  2. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin