Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Sihirli tiyatro

    SCD940
    Genel Derecelendirme / 5
    • yatıştırır ve teşvik eder yatıştırır ve teşvik eder yatıştırır ve teşvik eder
      -{discount-value}

      Sihirli tiyatro

      SCD940
      Genel Derecelendirme / 5

      yatıştırır ve teşvik eder

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Sihirli tiyatro

      yatıştırır ve teşvik eder

      yatıştırır ve teşvik eder

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Sihirli tiyatro

      yatıştırır ve teşvik eder

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Sihirli tiyatro

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        yatıştırır ve teşvik eder

        Rahatlatıcı bir harikalar dünyası yaratır

        Sihirli Tiyatro, bebeğinizin odasında rahatlatıcı bir harikalar dünyası yaratır. Sakinleştirici sesler ve duvar veya tavana yansıtılan görüntüler üreterek bebeğinizin sakin bir uykuya dalmasına yardımcı olabilirsiniz.

        Doğadan kaydedilmiş, sakinleştirici sesler

        Deniz, kalp atışı ve akarsu gibi doğal sesler bebeğinize hem güven verir, hem de uykusunu getirir. Bebeğinizi en çok rahatlatan sesi seçin.

        Duvarda veya tavanda yavaşça dönen resimler yansıtır

        Yansıtılan görüntülerin rahatlatıcı hareketi, çocuğunuzun görsel gelişimini hızlandırırken uykuya dalmasına yardımcı olur.

        Oyun süresini bebeğinizin ihtiyaçlarına göre ayarlayın

        İstediğiniz oyun süresi seçeneğini seçerek, oyun süresini isteğinize göre belirleyin.

        Kendi slaytlarınızı hazırlayarak masallara hayat verin

        Su geçirmez kalem ve verilmiş boş slaytlarla kendi slaytlarınızı yaratarak hem masal ve ninnilere eğlenceli bir boyut katın, hem de çocuğunuzun yaratıcılığını artırın.

        6 etkileyici slayt

        Yeni doğmuş bebekler için seçilmiş yüksek kontrastlı şekiller, 6 aylığa kadar bebekler için canlı renkler ve şekiller ve daha büyük bebekler için daha ayrıntılı resimlerle, bebeğinizin görsel gelişimini hızlandırmanız için gereken slaytlar elinizin altında.

        Tüm oyuncak ve güvenlik standartlarıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik Spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

        • Ses Kaydı

          Önceden kaydedilmiş sesler

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapanma
          Işık yavaşça söner
          Ses yavaşça kaybolur
          Birlikte verilen slayt sayısı
          6
          Programlanabilir zamanlayıcılar
          5-8-10  dakika
          Resim döndürme
          Yedek slaytlar
          2

        • Aksesuarlar

          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          Kullanım Kılavuzu

        • Güç

          Piller dahildir
          evet
          Pil Tipi
          AA
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          4  saat
          Sökülebilir/ değiştirilebilir

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi