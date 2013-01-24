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yatıştırır ve teşvik eder
yatıştırır ve teşvik eder
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
yatıştırır ve teşvik eder
Sihirli tiyatro
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sihirli Tiyatro, bebeğinizin odasında rahatlatıcı bir harikalar dünyası yaratır. Sakinleştirici sesler ve duvar veya tavana yansıtılan görüntüler üreterek bebeğinizin sakin bir uykuya dalmasına yardımcı olabilirsiniz.
Deniz, kalp atışı ve akarsu gibi doğal sesler bebeğinize hem güven verir, hem de uykusunu getirir. Bebeğinizi en çok rahatlatan sesi seçin.
Yansıtılan görüntülerin rahatlatıcı hareketi, çocuğunuzun görsel gelişimini hızlandırırken uykuya dalmasına yardımcı olur.
İstediğiniz oyun süresi seçeneğini seçerek, oyun süresini isteğinize göre belirleyin.
Su geçirmez kalem ve verilmiş boş slaytlarla kendi slaytlarınızı yaratarak hem masal ve ninnilere eğlenceli bir boyut katın, hem de çocuğunuzun yaratıcılığını artırın.
Yeni doğmuş bebekler için seçilmiş yüksek kontrastlı şekiller, 6 aylığa kadar bebekler için canlı renkler ve şekiller ve daha büyük bebekler için daha ayrıntılı resimlerle, bebeğinizin görsel gelişimini hızlandırmanız için gereken slaytlar elinizin altında.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
Teknik Spesifikasyonlar
Ses Kaydı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç