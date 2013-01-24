6 etkileyici slayt

Yeni doğmuş bebekler için seçilmiş yüksek kontrastlı şekiller, 6 aylığa kadar bebekler için canlı renkler ve şekiller ve daha büyük bebekler için daha ayrıntılı resimlerle, bebeğinizin görsel gelişimini hızlandırmanız için gereken slaytlar elinizin altında.