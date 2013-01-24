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Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder
Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder
Sihirli Ayna
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.
Sesinizi duyurarak bebeğinize keyif ve güven verin veya bebeğinizin masal keyfiyle yavaşça uykuya dalmasını sağlayın.
Bebeğinizin sesi Sihirli Ayna'yı çalıştırır ve birkaç saniye sonra geri dinletilir. Bebeklerin yüzlerini görürken seslerini duymalarını sağlamak, sesle deneme yapmaları ve konuşmaları için cesaret verir.
Esnek plastikten yapılmış olduğundan, yere atılsa veya duvara çarpılsa bile bu aynanın kırılma tehlikesi yoktur.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
Teknik spesifikasyonlar
Müzik çalma
Ses kaydı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Ağırlık ve boyutlar
Lojistik verileri