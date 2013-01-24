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    Sihirli Ayna

    SCD910/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder
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      Sihirli Ayna

      SCD910/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Sihirli Ayna

      Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder

      Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Sihirli Ayna

      Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder

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        Sihirli Ayna

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bebeği ilk sözcüğünü söylemeye teşvik eder

        Bebekler için önceden kaydedilmiş rahatlatıcı sesler çalar

        Her düğme, bebeğinizi düğmelere uzanmaya ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeye teşvik eden davetkar sesler çıkarır.

        Bebeğiniz uykuya dalarken sizin sesinizi dinler

        Sesinizi duyurarak bebeğinize keyif ve güven verin veya bebeğinizin masal keyfiyle yavaşça uykuya dalmasını sağlayın.

        Bebeğinizin sesini kaydeder ve çalar

        Bebeğinizin sesi Sihirli Ayna'yı çalıştırır ve birkaç saniye sonra geri dinletilir. Bebeklerin yüzlerini görürken seslerini duymalarını sağlamak, sesle deneme yapmaları ve konuşmaları için cesaret verir.

        Kırılmaz ayna için cam yerine esnek plastik kullanılmıştır

        Esnek plastikten yapılmış olduğundan, yere atılsa veya duvara çarpılsa bile bu aynanın kırılma tehlikesi yoktur.

        Tüm oyuncak ve güvenlik standartlarıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

        • Müzik çalma

          Otomatik çalma
          Evet

        • Ses kaydı

          Otomatik kayıt
          Evet
          Önceden kaydedilmiş sesler
          Evet
          Kayıt süresi
          6'ya kadar  sn

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapanma
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Pil
          Kullanım kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          AA
          Pil sayısı
          3
          Pilin çalıştırma süresi
          10  saat
          Çıkarılabilir/değiştirilebilir
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (G x D x Y)
          24 x 7,5 x 28,5  mm

        • Lojistik verileri

          EAN F-box
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