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    SCD605/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Adres kaydedici

      SCD605/00
      Genel Derecelendirme / 5

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      Çocuğunuzun size geri dönüş

      Çocuğunuzun size geri dönüş

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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        yolunu bulmasında ona yardımcı olun

        Çocuğunuzun adını ve telefon numaranızı veya adresinizi kaydedin

        Çocuğunuz uzaklaşmış ve sizi bulmak için yardıma ihtiyacı varsa, üzerinde bir düğme dokunuşuyla ulaşılabilen önemli bilgiler taşıdığını bilmek güven vericidir.

        Gömme, tek dokunuşta ‘Adres’ dinletme düğmesi

        Dijital ses kaydı, önemli iletişim bilgilerini kaydetmenin hızlı, güvenli ve kolay bir yolu olup, çocuğunuzu bir an bile gözünüzün önünden ayırmamanızı sağlar.

        Her zaman yanınızda olduğundan emin olmak için, giysilere veya çantaya takın

        Her zaman yanınızdadır ama ayağınıza dolanmaz.

        Çocuğunuzun mesajınızın üzerine kayıt yapmasını engeller

        Kaydı başlatmak için küçük bir deliğe girecek kadar sivri uçlu bir kalem gereklidir, çocuğunuzun önemli iletişim bilgilerinizi içeren dijital mesajınızı silmesi, değiştirmesi veya üzerine kayıt yapması neredeyse imkansızdır.

        Tüm oyuncak ve güvenlik standartlarıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

        • Ses kaydı

          Kayıt süresi
          20'ye kadar  sn

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Pil
          Kullanım kılavuzu
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        • Güç

          Pil tipi
          GP76A
          Pil sayısı
          4
          Pilin çalıştırma süresi
          50  saat
          Çıkarılabilir/değiştirilebilir
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