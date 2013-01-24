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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun size geri dönüş
Çocuğunuzun size geri dönüş
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun size geri dönüş
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Çocuğunuz uzaklaşmış ve sizi bulmak için yardıma ihtiyacı varsa, üzerinde bir düğme dokunuşuyla ulaşılabilen önemli bilgiler taşıdığını bilmek güven vericidir.
Dijital ses kaydı, önemli iletişim bilgilerini kaydetmenin hızlı, güvenli ve kolay bir yolu olup, çocuğunuzu bir an bile gözünüzün önünden ayırmamanızı sağlar.
Her zaman yanınızdadır ama ayağınıza dolanmaz.
Kaydı başlatmak için küçük bir deliğe girecek kadar sivri uçlu bir kalem gereklidir, çocuğunuzun önemli iletişim bilgilerinizi içeren dijital mesajınızı silmesi, değiştirmesi veya üzerine kayıt yapması neredeyse imkansızdır.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
Teknik spesifikasyonlar
Ses kaydı
Aksesuarlar
Güç