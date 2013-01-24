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Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır
Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır
Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.
Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır
Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır
Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.
Analog telsiz
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir
Şarj edilebilir ana ünite, 300 metreye (900 feet) kadar menzil içinde minimum 24 saatlik kablosuz izleme sağlar.
Tam bir esneklik için.
Daha az parazit için.
Bazen bebeğiniz bir ses çıkardığında bunu 'görmenin' büyük yardımı olur. Bu ışıklar size net bir gösterge sunar.
Bebeğinizi duyabilmenizi ve onunla konuşabilmenizi sağlar.
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç