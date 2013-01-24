Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır

Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.