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    Analog telsiz

    SCD469/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır
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      Analog telsiz

      SCD469/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır

      Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog telsiz

      Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır

      Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.

      Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır

      Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Analog telsiz

      Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır

      Normal bir bebek telsizi gibi çalışır. Yine de kimi zaman, örneğin bahçenizle ilgilenirken normal bir telsizin sağlayamayacağı fazladan özgürlüğe ihtiyaç duyacağınız özel durumlar olabilir. Telefonlu telsizle kolayca telefon moduna geçebilirsiniz.

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        Analog telsiz

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        Otomatik olarak telefonunuzu çaldırır

        İki ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        İki ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        Minimum 24 saat izleme sağlayan şarj edilebilir ana ünite

        Minimum 24 saat izleme sağlayan şarj edilebilir ana ünite

        Şarj edilebilir ana ünite, 300 metreye (900 feet) kadar menzil içinde minimum 24 saatlik kablosuz izleme sağlar.

        Tam bir esneklik için

        Tam bir esneklik için.

        Daha az parazit için

        Daha az parazit için.

        Ses kapalıyken bile bebeğin sesini görün

        Bazen bebeğiniz bir ses çıkardığında bunu 'görmenin' büyük yardımı olur. Bu ışıklar size net bir gösterge sunar.

        Bebeğiniz ile konuşabilmenizi sağlar

        Bebeğinizi duyabilmenizi ve onunla konuşabilmenizi sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          40,675 - 40,690 MHz
          Pilot tonu sayısı
          4
          Pilot tonu
          Dijital
          Maksimum menzil
          200  m
          Kanal sayısı
          4

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik menzil dışında uyarısı
          Evet
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Güç açık göstergesi
          Evet
          Ses kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC adaptörü
          9V DC 200mA
          Piller
          4 x AA bebek ünitesi hariç
          Kemer klipsi
          Ana ünitede kemer klipsi
          Kullanım kılavuzu
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pil voltajı
          4,8  V
          Güç kaynağı
          230  V
          Pilin çalıştırma süresi
          12  saat

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