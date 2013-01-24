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    Analog monitör

    SCD463
    Genel Derecelendirme / 5
    • Dijital sinyal doğrulama Dijital sinyal doğrulama Dijital sinyal doğrulama
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      Analog monitör

      SCD463
      Genel Derecelendirme / 5

      Dijital sinyal doğrulama

      Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog monitör

      Dijital sinyal doğrulama

      Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.

      Dijital sinyal doğrulama

      Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog monitör

      Dijital sinyal doğrulama

      Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.

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        Analog monitör

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        Dijital sinyal doğrulama

        İki ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir.

        İki ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir.

        Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir

        Diğer monitörlerden en az seviyede parazit alma

        Diğer monitörlerden en az seviyede parazit alma

        Her duruma uyum sağlamak için ana ünitenin sesini ayarlayın.

        Her türlü duruma uyacak şekilde ana ünite ses düzeyini ayarlama özelliği sağlar.

        Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.

        Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.

        Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar

        Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar

        Her duruma uyum sağlamak için bebek ünitesinin hassasiyetini ayarlayın

        Her duruma uyum sağlamak için bebek ünitesinin hassasiyetini ayarlayın

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          40,675 - 40,690 MHz
          Pilot tonu
          Dijital
          Maksimum menzil
          200  m
          Kanal sayısı
          16

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik menzil dışında uyarısı
          Pil zayıf göstergesi
          Güç açık göstergesi
          Ses kontrolü

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          2x 9V DC 200mA
          Piller
          4 x AA bebek ünitesi, 4 x AA ana ünite (dahil değil)
          Kullanım Kılavuzu
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu

        • Güç

          Pilin çalıştırma süresi
          12  saat

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