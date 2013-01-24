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Dijital sinyal doğrulama
Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital sinyal doğrulama
Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.
Dijital sinyal doğrulama
Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dijital sinyal doğrulama
Bebek ile görülür, duyulur bağlantı göstergeleri bulunan ana ünite arasında kesintisiz bağlantı sağlayan dijital sinyal doğrulama özelliğinin verdiği tam güvenilirliğin tadını çıkarın.
Analog monitör
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir
Diğer monitörlerden en az seviyede parazit alma
Her türlü duruma uyacak şekilde ana ünite ses düzeyini ayarlama özelliği sağlar.
Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.
Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar
Her duruma uyum sağlamak için bebek ünitesinin hassasiyetini ayarlayın
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç