2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
4 Classic+ biberon (2 x 125 ml/4 oz ve 2 x 260 ml/9 oz), bir biberon ve biberon emziği fırçası ile 0-6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı Philips Avent SCD371/60 hediye seti.
Classic+ (yeni)
Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, mükemmel temizlik için her türlü biberon, emzik ve besleme aracının köşelerine ulaşır.
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Diğer biberonların tersine, klinik olarak kanıtlanmış antikolik sistem, şimdi, biberonu doğru olarak birleştirmeyi kolaylaştıracak şekilde emziğe entegre edildi. Emzik üzerindeki benzersiz valf, bebeğiniz beslenirken havanın bebeğinizin midesi yerine biberona girmesini sağlamak için açılır.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Serhanözgür
03/10/2017
Türkiye
Biberon seti
Kızım için en sağlıklısı phılıps avent ürünleri olduğunu düşündüğüm için set olarak aldım.boy boy hepsi mevcut.hem ısıtıcıda rahatlıkla kullanıyorum hepsını.hemde emzik kısımları tutması rahat emmesi çok onemlı benim için çok memnunuz.ayrıca setın ıcınden yıkama fırçasında çıkması temızlık acısından süper.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD371/60 Yenidoğan Başlangıç Seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD371/60 Yenidoğan Başlangıç Seti için yapılmıştır
EbruAkkaya1
06/09/2017
Türkiye
Kendi tutuyor
Cabuk temizlenebilir . Rahat bebegim elinden düşürmüyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD371/60 Yenidoğan Başlangıç Seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD371/60 Yenidoğan Başlangıç Seti için yapılmıştır
Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, sıradan biberonla beslenen bebeklerden daha az kolik oluşumu görüldü. Philips Avent biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerde, başka bir lider marka biberonuyla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğu görüldü.