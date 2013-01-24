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    Analog telsiz

    SCD361/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bebeğinizi kolaylıkla duyun Bebeğinizi kolaylıkla duyun Bebeğinizi kolaylıkla duyun
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      Analog telsiz

      SCD361/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeğinizi kolaylıkla duyun

      Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog telsiz

      Bebeğinizi kolaylıkla duyun

      Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.

      Bebeğinizi kolaylıkla duyun

      Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Analog telsiz

      Bebeğinizi kolaylıkla duyun

      Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.

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        Analog telsiz

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        Bebeğinizi kolaylıkla duyun

        Hands-free kullanım için kemer klipsi

        Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar

        Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.

        Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma

        Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma.

        Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar

        Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar.

        Her duruma uyum sağlamak için ana ünitenin sesini ayarlayın

        Her türlü duruma uyacak şekilde ana ünite ses düzeyini ayarlama özelliği sağlar.

        Dolaşırken hands-free kullanım için kemer klipsi

        Kullanışlı kemer klipsi, hands-free rahatlığı ve mobilite sağlar

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          40,675 - 40,690 MHz
          Pilot tonu
          Analog
          Maksimum menzil
          150  m
          Kanal sayısı
          2

        • Kullanılabilirlik

          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Güç açık göstergesi
          Evet
          Ses kontrolü
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC adaptörü
          2 x 9V DC 200mA
          Piller
          4 x AA bebek ünitesi hariç
          Kemer klipsi
          Ana ünitede kemer klipsi
          Kullanım kılavuzu
          Evet
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet

        • Güç

          Pilin çalıştırma süresi
          12  saat

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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