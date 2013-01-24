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Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Bebeğinizle sürekli temasta olmanızı sağlar. Minimum parazit seviyesi için 2 kanal ve düşük güç seviyesi göstergeli. Tam bir güven duygusu için.
Analog telsiz
Philips Online Mağaza fiyatı
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Pillerin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar.
Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma.
Ev içi ve çevresinde güvenli kapsama alanı sağlar.
Her türlü duruma uyacak şekilde ana ünite ses düzeyini ayarlama özelliği sağlar.
Kullanışlı kemer klipsi, hands-free rahatlığı ve mobilite sağlar
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Gelişim aşamaları