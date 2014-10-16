Kızım 10 Aylık Oldu ve Çok Şükür 1 Kere Bile Gaz Sancımız Rahatsızlığımız vs Olmadı.Anne Adayları Mutlaka Bu Ürünü Almalı Asla Ama Asla Pişman Olmayacaklarından Eminim.Ben Aventin Birçok Ürününü Kullanıyorum Biberonlar,Emzik,Saklama Kapları ve Aklıma Gelmeyen Bisürü Şey.Tek Sıkıntılı Durum Türkiye'de Bu Denli Satılan Bir Ürünün(Saklama Kapları) İçine Koydukları Tarif Kitapçığında Türkçe Bir Kısım Yok.Tarifleri Anlayabilmek İçin İngilizce Yada Başka Herhangi Bir Dili Bilmek Gerekiyor.Yani Demem O ki Tarif Kitapçığı Benim Olduğu Gibi Birçok Kişinin İşine Yaramayacak.Bundan Başka da Herhangi Bir Sıkıntısı Yok.Şiddetle Tavisye Ederim.