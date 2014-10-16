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Üretimden kaldırıldı

Philips AventYenidoğan Başlangıç Seti

SCD271

5

| (10) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Özellikle geceleri bebeğinizi rahatlatmaya yardım eder*

4 Classic biberon (2 x 125 ml/4 oz ve 2 x 260 ml/9 oz), bir biberon ve biberon emziği fırçası ile 0-6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı Philips Avent SCD271/00 hediye seti.

Tüm avantajları görüntüleyin

Daha az gaz sancısı (kolik)**

Özellikle geceleri bebeğinizi rahatlatmaya yardım eder*

  • Classic

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır

Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır.

BPA İçermeyen Ürün

BPA İçermeyen Ürün

Bu ürün BPA içermez

Kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı uç

Kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı uç

Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, mükemmel temizlik için her türlü biberon, emzik ve besleme aracının köşelerine ulaşır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

10

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

16/10/2014

Türkiye

Türkiye

Tek kelime ile mükemmel

Ürün çok güzel. Temizleme fırçası olması çok iyi. Herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır

30/09/2014

Türkiye

Türkiye

Daha Az Gaz Sancısı Değil Sıfır Gaz Sancısı

Kızım 10 Aylık Oldu ve Çok Şükür 1 Kere Bile Gaz Sancımız Rahatsızlığımız vs Olmadı.Anne Adayları Mutlaka Bu Ürünü Almalı Asla Ama Asla Pişman Olmayacaklarından Eminim.Ben Aventin Birçok Ürününü Kullanıyorum Biberonlar,Emzik,Saklama Kapları ve Aklıma Gelmeyen Bisürü Şey.Tek Sıkıntılı Durum Türkiye'de Bu Denli Satılan Bir Ürünün(Saklama Kapları) İçine Koydukları Tarif Kitapçığında Türkçe Bir Kısım Yok.Tarifleri Anlayabilmek İçin İngilizce Yada Başka Herhangi Bir Dili Bilmek Gerekiyor.Yani Demem O ki Tarif Kitapçığı Benim Olduğu Gibi Birçok Kişinin İşine Yaramayacak.Bundan Başka da Herhangi Bir Sıkıntısı Yok.Şiddetle Tavisye Ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır

15/01/2014

Türkiye

Türkiye

Harika ürünler ve de çok kullanışlı

10 üzerinde 10 Ürünleriniz çok kullanışlı,dayanıklı ve sağlıklı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. İki haftalık bebeklerle yapılan klinik bir çalışma, başka biberonlarla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğunu göstermiştir. (Bu çalışma Londra'da bulunan Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2008.)

  2. Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.