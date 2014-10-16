2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Özellikle geceleri bebeğinizi rahatlatmaya yardım eder*
4 Classic biberon (2 x 125 ml/4 oz ve 2 x 260 ml/9 oz), bir biberon ve biberon emziği fırçası ile 0-6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı Philips Avent SCD271/00 hediye seti.
Classic
Beş farklı emzik akış hızı bulunmaktadır.
Bu ürün BPA içermez
Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, mükemmel temizlik için her türlü biberon, emzik ve besleme aracının köşelerine ulaşır.
5.0
5 üzerinden
10
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
AytacER
16/10/2014
Türkiye
Tek kelime ile mükemmel
Ürün çok güzel. Temizleme fırçası olması çok iyi. Herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır
FatmaNazınAnnesi
30/09/2014
Türkiye
Daha Az Gaz Sancısı Değil Sıfır Gaz Sancısı
Kızım 10 Aylık Oldu ve Çok Şükür 1 Kere Bile Gaz Sancımız Rahatsızlığımız vs Olmadı.Anne Adayları Mutlaka Bu Ürünü Almalı Asla Ama Asla Pişman Olmayacaklarından Eminim.Ben Aventin Birçok Ürününü Kullanıyorum Biberonlar,Emzik,Saklama Kapları ve Aklıma Gelmeyen Bisürü Şey.Tek Sıkıntılı Durum Türkiye'de Bu Denli Satılan Bir Ürünün(Saklama Kapları) İçine Koydukları Tarif Kitapçığında Türkçe Bir Kısım Yok.Tarifleri Anlayabilmek İçin İngilizce Yada Başka Herhangi Bir Dili Bilmek Gerekiyor.Yani Demem O ki Tarif Kitapçığı Benim Olduğu Gibi Birçok Kişinin İşine Yaramayacak.Bundan Başka da Herhangi Bir Sıkıntısı Yok.Şiddetle Tavisye Ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır
sanida
15/01/2014
Türkiye
Harika ürünler ve de çok kullanışlı
10 üzerinde 10 Ürünleriniz çok kullanışlı,dayanıklı ve sağlıklı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD271 Newborn Starter Set için yapılmıştır
İki haftalık bebeklerle yapılan klinik bir çalışma, başka biberonlarla beslenen bebeklere göre huzursuzluk düzeyinin daha az olduğunu göstermiştir. (Bu çalışma Londra'da bulunan Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. 2008.)
Klinik bir çalışma, Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin rakip marka bir biberonla beslenen bebeklere kıyasla, özellikle geceleri, daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir.