Kutudaki diğer öğeler
- Biberonlar 125ml
- Biberonlar 260ml
- Biberon ve emzik fırçası
- Ekstra yumuşak yenidoğan emziği
- Ekstra yumuşak, Yavaş Akışlı Emzik
- Yenidoğan emziği
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sağlıklı, aktif besleme için
Yapılan bir klinik araştırma, Philips AVENT biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerin, normal biberonla beslenen bebeklere göre daha az kolik oluşumuyla karşılaştığını göstermiştir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı, aktif besleme için
Yapılan bir klinik araştırma, Philips AVENT biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerin, normal biberonla beslenen bebeklere göre daha az kolik oluşumuyla karşılaştığını göstermiştir.
Sağlıklı, aktif besleme için
Yapılan bir klinik araştırma, Philips AVENT biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerin, normal biberonla beslenen bebeklere göre daha az kolik oluşumuyla karşılaştığını göstermiştir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı, aktif besleme için
Yapılan bir klinik araştırma, Philips AVENT biberonla beslenen 2 haftalık bebeklerin, normal biberonla beslenen bebeklere göre daha az kolik oluşumuyla karşılaştığını göstermiştir.
Yenidoğan Başlangıç Seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Klinik bir deney, Philips AVENT Biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin klasik biberonla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir. (www.philips.com/AVENT).
Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.
Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeyi kolaylaştırır
Menşei
Paket içeriği