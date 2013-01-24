Hareket halindeyken besleme

Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün