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    Philips Avent

    Avent Neopren ThermaBag

    SCD150/50
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Hareket halindeyken besleme Hareket halindeyken besleme Hareket halindeyken besleme
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      Philips Avent Avent Neopren ThermaBag

      SCD150/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Hareket halindeyken besleme

      Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 156,13 TL

      Philips Avent Avent Neopren ThermaBag

      Hareket halindeyken besleme

      Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Hareket halindeyken besleme

      Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 156,13 TL

      Philips Avent Avent Neopren ThermaBag

      Hareket halindeyken besleme

      Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

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        Avent Neopren ThermaBag

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        Hareket halindeyken besleme

        Biberon, VIA ve Magic Bardak için tasarlanmıştır

        • Kırmızı
        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

        Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.

        Şık, ince ve çok yönlü tasarım

        Şık, ince ve çok yönlü tasarım

        Bebekle günlük geziler için veya dışarı çıktığınızda mükemmel.

        Avent Biberon, VIA ve Magic Bardak için tasarlanmıştır

        Avent Biberon, VIA ve Magic Bardak için tasarlanmıştır

        Geniş ayarlanabilir omuz askısı

        Philips Avent Urban Çanta, optimum rahatlıkta taşıma için geniş ayarlanabilir omuz askısına sahiptir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Kamboçya
          Evet

        • Paket içeriği

          ThermaBag
          1  adet

        • Kullanılabilirlik

          Seyahatlerde kolaylık
          • Avent Biberonlar ve VIA için
          • Avent Magic Bardaklar için
          • 4 saat sıcak veya soğuk tutar
          Kullanım Kolaylığı
          • Kompakt
          • Hafif

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 6 - 12 ay
          • 0 - 6 ay

        • Tasarım

          Renk
          Kırmızı

        • Malzeme

          Neopren
          Evet

        • Maksimum konfor

          Ayarlanabilir omuz askısı
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